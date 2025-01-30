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Neşet Ertaş'ın ailesinden üzen haber! Kız kardeşinin evi yandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ocak 2025 22:25 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 22:29
Neşet Ertaş&#039;ın ailesinden üzen haber! Kız kardeşinin evi yandı

Kırşehir’de Neşet Ertaş’ın ailesini korkutan bir yangın meydana geldi! Halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını kaybeden kız kardeşi Ayşe Garip’in evinde çıkan yangında, eşi Şahin Garip de etkilendi.

Kırşehir'de, halk ozanı Neşet Ertaş’ın hayatını kaybeden kız kardeşi Ayşe Garip’in evinde yangın çıktı. Yangında, eşi Şahin Garip dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, merkeze bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şahin Garip sobayı yakmaya çalışırken, sobanın yanında bulunan naylon tutuştu ve alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Neşet Ertaş'ın ailesinden üzen haber! Kız kardeşinin evi yandı - 1. Resim

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen Şahin Garip, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Neşet Ertaş'ın ailesinden üzen haber! Kız kardeşinin evi yandı - 2. Resim

Halk ozanı merhum Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip, 2019 yılında 77 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında vefat etmişti.

Neşet Ertaş'ın ailesinden üzen haber! Kız kardeşinin evi yandı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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