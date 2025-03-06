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 | Dilek Ulusan

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun mutlu günü! Oğullarına kavuştular

Hamilelik haberiyle sevenlerine büyük bir mutluluk yaşatan Neslihan Atagül bugün doğum yaptı. İlk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çifte tebrik mesajı yağdı.

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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun mutlu günü! Oğullarına kavuştular
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 15:30

Sonn olarak Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Neslihan Atagül, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." sözleriyle hamile olduğunu duyurmuştu. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti bugün ise oğullarına kavutu.

NESLİHAN ATAGÜL DOĞUM YAPTI

Neslihan Atagül Doğulu ve eşi Kadir Doğulu, bugün dünyaya gelen bebekleriyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bugün gerçekleşen doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

bu yeni döneme hazırlandığını ifade etmişti. Hayranları ve sevenleri, sosyal medya üzerinden tebrik mesajlarıyla ünlü çifti yalnız bırakmadı. Hastaneye iki ismin ailelerin yanı sıra oyuncu arkadaşları da gitti. Hastaneye ilk giden isimlerden biri de Başak Parlak oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

NESLİHAN ATAGÜL KAÇ YAŞINDA?
20 Ağustos 1992 doğumlu Neslihan Atagül, Fatih Harbiye ve Kara Sevda adlı televizyon dizilerindeki oyunculuğu ile tanınır. Sinema ve dizi oyunculuğu ile ulusal ve uluslararası birçok ödüle değer görülmüştür.
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