Neslim Güngen'in alacakları harekete geçti! Lüks aracı satışa çıktı

11 Ocak 2025 16:46 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 16:46

Fenomenlere karşı başlatılan soruşturmada eşi İnanç Güngen ile beraber tutuklanan Neslim Güngen, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" sözleriyle gündem olmuştu. Cezaevinde olan ünlü fenomen Neslim Güngen'in alacakları da boş durmadı. Neslim Güngen'in borçları için özel plakalı lüks aracı satışa çıkarıldı.

Sosyal medya paylaşımlarının ardından fenomenlere yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında cezaevinde olan Neslim Güngen'in alacaklıları harekete geçti. Aylardır cezaevinde olan Neslim Güngen'in aracı satışa çıktı.

ÖZEL PLAKALI LÜKS ARACI SATIŞTA

Güngen cezaevindeyken alacaklıları da boş durmadı. Güngen'in borçları biriktikçe birikti ve ünlü ismin el konulan lüks aracı borçları için icradan satışa çıkarıldı.

Neslim Güngen'in özle plakalı aracı 13 Ocak'ta açık artırmayla satışa sunulacak. Araç için istenen rakam ise 7 milyon 300 bin TL. Eğer lüks araca bir hafta içerisinde alıcı çıkmazsa ise açık artırma yeniden yapılacak.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in açıklamalarına göre; Neslim Güngen'in 'Dilan Polat gibi olmayacağım' diyerek cezaevinde güçlü durmaya çalıştığı öğrenilmişti.