Nurgül Yeşilçay Ayasofya'da! Başörtülü fotoğrafına yorum yağdı

20 Aralık 2024 17:26 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:26

Veda Mektubu dizisi final olmasının ardından kariyerine sosyal medya üzerinden devam eden Nurgül Yeşilçay, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Başörtü örten Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topladı.

İkinci Bahar, Melekler Adası, Belalı Baldız, Asmalı Konak, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi ve son olarak Veda Mektubu gibi projelerde yer alan oyuncu Nurgül Yeşilçay son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN AYASOFYA'DAKİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Nurgül Yeşilçay, Ayasofya Camii'nin yanı sıra Yerebatan Sarnıcı ve gezdiği yerlerin fotoğraflarını da paylaşan takipçilerine İstanbul turu yaptırdı. Nurgül Yeşilçay Sultan Ahmet Camii'nden yaptığı paylaşıma "Bu nasıl çiniler, bu ne görkem" notunu düştü.

Oyuncunun peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı. Nurgül Yeşilçay'ın pozlarına "Her hali güzel', "Tanıyamadım" "Çok doğal" gibi yorumlar yapıldı.