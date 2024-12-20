Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Nurgül Yeşilçay Ayasofya'da! Başörtülü fotoğrafına yorum yağdı

Nurgül Yeşilçay Ayasofya'da! Başörtülü fotoğrafına yorum yağdı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Aralık 2024 17:26 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:26
Nurgül Yeşilçay Ayasofya&#039;da! Başörtülü fotoğrafına yorum yağdı

Veda Mektubu dizisi final olmasının ardından kariyerine sosyal medya üzerinden devam eden Nurgül Yeşilçay, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Başörtü örten Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topladı.

İkinci Bahar, Melekler Adası, Belalı Baldız, Asmalı Konak, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi ve son olarak Veda Mektubu gibi projelerde yer alan oyuncu Nurgül Yeşilçay son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN AYASOFYA'DAKİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI 

Nurgül Yeşilçay, Ayasofya Camii'nin yanı sıra Yerebatan Sarnıcı ve gezdiği yerlerin fotoğraflarını da paylaşan takipçilerine İstanbul turu yaptırdı. Nurgül Yeşilçay Sultan Ahmet Camii'nden yaptığı paylaşıma "Bu nasıl çiniler, bu ne görkem" notunu düştü. 

Nurgül Yeşilçay Ayasofya'da! Başörtülü fotoğrafına yorum yağdı - 1. Resim

Oyuncunun peş peşe paylaştığı karelere beğeni yağdı. Nurgül Yeşilçay'ın pozlarına "Her hali güzel', "Tanıyamadım" "Çok doğal" gibi yorumlar yapıldı.

Nurgül Yeşilçay Ayasofya'da! Başörtülü fotoğrafına yorum yağdı - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...