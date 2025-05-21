Nesrin Cavadzade Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı

Son olarak Sandık Kokusu dizisiyle ekranda olan Nesrin Cavadzade, paylaşımıyla gündem oldu. Kendini paylaşan Nesrin Cavadzade ''Azeri girl'' notunu düşünce yorum yağmuruna tutuldu.

Acı, Yangın Var, Son Mektup, Kuzu, Küçük Ağa, Üç Kuruş gibi yapımlarda rol alan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından paylaşımla yine gündem oldu. 42 yaşındaki Nesrin Cavadzade

NESRİN CAVADZADE'NİN PAYLAŞIMINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Sandık Kokusu dizisinde birlikte rol alan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin dizinin final olmasının ardından aşklarını duyurmuştu. Kısa süre sonra ayrılan çiftten Nesrin Cavadzade, son paylaşımıyla gündem oldu.

Kendisini "Azeri görl" olarak tanımlayan Cavadzede'ye, Azerbaycan kökenli takipçilerinden yorum yağdı. Takipçiler, "Azeri" ifadesinin yanlış ve küçültücü bir tanımlama olduğunu belirterek, "Biz Azerbaycan Türküyüz, Azeri değiliz" şeklinde yorum yaptı.