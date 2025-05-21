Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nesrin Cavadzade Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı

Son olarak Sandık Kokusu dizisiyle ekranda olan Nesrin Cavadzade, paylaşımıyla gündem oldu. Kendini paylaşan Nesrin Cavadzade ''Azeri girl'' notunu düşünce yorum yağmuruna tutuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nesrin Cavadzade Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 14:19

Acı, Yangın Var, Son Mektup, Kuzu, Küçük Ağa, Üç Kuruş gibi yapımlarda rol alan Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından paylaşımla yine gündem oldu. 42 yaşındaki Nesrin Cavadzade

NESRİN CAVADZADE'NİN PAYLAŞIMINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Sandık Kokusu dizisinde birlikte rol alan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin dizinin final olmasının ardından aşklarını duyurmuştu. Kısa süre sonra ayrılan çiftten Nesrin Cavadzade, son paylaşımıyla gündem oldu.

Nesrin Cavadzade Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı

Kendisini "Azeri görl" olarak tanımlayan Cavadzede'ye, Azerbaycan kökenli takipçilerinden yorum yağdı. Takipçiler, "Azeri" ifadesinin yanlış ve küçültücü bir tanımlama olduğunu belirterek, "Biz Azerbaycan Türküyüz, Azeri değiliz" şeklinde yorum yaptı.

Nesrin Cavadzade Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ferdi Tayfur'un Tuğçe Tayfur'un eşine dava açtığı ortaya çıktı

Sıkça Sorulan Sorular

NESRİN CAVADZADE NERELİ?
30 Temmuz 1982 Bakü doğumlu Nesrin Cavadzade, Türkiye'ye 1993 yılında 11 yaşındayken geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca bilmektedir.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.