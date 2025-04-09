Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin ayrılığının nedeni ortaya çıktı!

Sandık Kokusu dizisinin setinde tanışan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin dizinin final olmasının ardından iki ünlü isim aşklarını duyurmuştu. İki ay sonra ayrılan çiftin ilişkisinin bitme sebebi de belli oldu

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin ayrılığının nedeni ortaya çıktı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 11:49

Küçük Ağa, Ağır Roman ve Şahane Hayatım gibi dizilerde rol alan Şahane Hayatım dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığını duyurmuştu. İkilinin ilişkisi iki ay sürdü ve çift ayrılık kararı aldı.

SANDIK KOKUSU AŞIKLARININ NEDEN AYRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sandık Kokusu dizi setinde yakınlaşan ve yaklaşık 2 aydır birbirini tanıma aşamasında olan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den ayranlarını üzen haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikilinin mutluluğu kısa sürdü ve ayrıldıkları ortaya çıktı.

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin ayrılığının nedeni ortaya çıktı!

Pamir Pekin ve Nesrin Cavadzade’nin ayrılığının sebebi olarak ise Cavadzade’nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu söyleniyor. Ayrıca Nesrin Cavadzade’nin yakın bir zamanda Pamir Pekin’i takipten çıkması da dikkat çekti.

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin ayrılığının nedeni ortaya çıktı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aleyna Tilki son paylaşımıyla korkuttu: Ağrıdan gözümü açamıyorum
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.