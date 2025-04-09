Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin ayrılığının nedeni ortaya çıktı!

Sandık Kokusu dizisinin setinde tanışan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin dizinin final olmasının ardından iki ünlü isim aşklarını duyurmuştu. İki ay sonra ayrılan çiftin ilişkisinin bitme sebebi de belli oldu

Küçük Ağa, Ağır Roman ve Şahane Hayatım gibi dizilerde rol alan Şahane Hayatım dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığını duyurmuştu. İkilinin ilişkisi iki ay sürdü ve çift ayrılık kararı aldı.

SANDIK KOKUSU AŞIKLARININ NEDEN AYRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sandık Kokusu dizi setinde yakınlaşan ve yaklaşık 2 aydır birbirini tanıma aşamasında olan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den ayranlarını üzen haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikilinin mutluluğu kısa sürdü ve ayrıldıkları ortaya çıktı.

Pamir Pekin ve Nesrin Cavadzade’nin ayrılığının sebebi olarak ise Cavadzade’nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu söyleniyor. Ayrıca Nesrin Cavadzade’nin yakın bir zamanda Pamir Pekin’i takipten çıkması da dikkat çekti.