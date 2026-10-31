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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 19:02

Nev’in ağabeyi Zeyyat Doğansoy miras için harekete mi geçti? Avukatından açıklama

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden şarkıcı Nev’in ardından bu kez mirasıyla ilgili iddialar gündeme geldi. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçının, uzun süredir görüşmediği ağabeyi Zeyyat Doğansoy’un mal varlığının tespiti ve veraset işlemleri için harekete geçtiği öne sürüldü. Sanatçının vefatının ardından ortaya atılan miras iddiaları merak uyandırırken, konuya ilişkin açıklama Nev’in avukatından geldi.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Nev’in ağabeyi Zeyyat Doğansoy miras için harekete mi geçti? Avukatından açıklama
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 19:02

Şarkıcı ’in vefatının ardından sanatçının mirasıyla ilgili gelişmeler gündeme taşındı. Gerçek adı olan sanatçının, uzun süredir iletişim kurmadığı ağabeyi Zeyyat Doğansoy’un miras işlemleri için harekete geçtiği iddia edildi. Öne sürülen bilgilere göre Zeyyat Doğansoy, sanatçının mal varlığının tespiti ve veraset işlemlerinin yapılması için girişimde bulundu. Nev’in hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan bu iddialar kamuoyunda merak konusu olurken, sanatçının avukatından konuya ilişkin açıklama geldi.

“İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR”

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden şarkıcı Nev’in ardından gündeme gelen miras iddialarına avukatından açıklama geldi. Mehmed Zeyyad Doğansoy’un avukatı Gizem Sonay Kutlu Eryılmaz, müvekkili ve sanatçının ailesi hakkında basında ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yazılı açıklamada,

Nev’in ağabeyi Zeyyat Doğansoy miras için harekete mi geçti? Avukatından açıklama

Bugün sabah saatlerinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, müvekkilimiz Mehmed Zeyyad Doğansoy ve sevgili kardeşi Nev’in (Nevzat Doğansoy) vefatının ardından ailesi ve mal varlığı hakkında ortaya atılan iddialar tamamen mesnetsiz, gerçek dışı ve iyi niyetten uzak karalama amaçlıdır.

Nev’in ağabeyi Zeyyat Doğansoy miras için harekete mi geçti? Avukatından açıklama

Sevgili Nev rahatsızlık süreci boyunca ağabeyi Mehmed Zeyyad Doğansoy, yengesi, yeğenleri ve tüm sevenleriyle bir arada olmuş; derin bir sevgi, bağ ve dayanışma içinde bu dünyadan ayrılmıştır. Aile içinde iddia edildiği gibi herhangi bir küslük, kırgınlık veya husumet asla söz konusu olmamıştır.

Nev’in ağabeyi Zeyyat Doğansoy miras için harekete mi geçti? Avukatından açıklama

Sanatçımızın vefatının ardından başlatılan yasal süreçler, iddia edildiği gibi şahsi bir mal varlığı tespiti veya acele bir miras paylaşımı değil; devletin ve resmi kurumların yasal olarak zorunlu kıldığı prosedürlerdir. Tüm bu resmi süreçler, tarafımızca ve mali müşavirler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamu hukuku ve resmi işleyiş, yas süreci gözetmeksizin bu işlemlerin kanuni müddet içinde hızla tamamlanmasını mecburi kılmaktadır.

Nev’in ağabeyi Zeyyat Doğansoy miras için harekete mi geçti? Avukatından açıklama

Aile, henüz kayıplarının acısını derinden yaşarken, bu zorlu yas döneminde ortaya atılan asılsız iddialar ve haksız ithamlar aileyi fazlasıyla yıpratmaktadır. Gerçeği yansıtmayan, aile mahremiyetini ve sevgili Nev’in aziz hatırasını zedeleyen bu asılsız haberleri yapan kurum ve kişilere karşı her türlü yasal ve hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. Basın mensuplarından ve kamuoyundan, ailenin acısına saygı duymalarını ve yalnızca tarafımızca yapılan resmi açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."

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ETİKETLER
#Nev
#Nevzat Doğansoy
#Zeyyat Doğansoy
#Gizem Sonay Kutlu Eryılmaz
#Mehmed Zeyyad Doğansoy
#Magazin
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