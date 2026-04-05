Nevra Serezli torunuyla ilk kez aynı sahnede! Sihirli Annem: Periler Okulu’nda aile sürprizi

Ünlü oyuncu Nevra Serezli, Sihirli Annem: Peri Okulu’nda filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncuya filmde torunu eşlik ediyor. 15 Mayıs’ta vizyona girecek olan Sihirli Annem: Periler Okulu’nda filminde ilk kez torunuyla kamera karşısına çıkıyor. İşte detaylar…

Dudu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Nevra Serezli, tekrardan Sihirli Annem filmiyle ekranlara geliyor. Sihirli Annem dizisiyle bir dönemin en çok konuşulan oyuncusu olan Nevra Serezli, yeni filminde torunuyla ilk kez aynı sahneyi paylaşıyor. 15 Mayıs’ta vizyona girecek olan Sihirli Annem: Periler Okulu’nda filmiyle dikkatleri üzerine çekecek.

Nevra Serezli, Dudu karakteriyle bilindiği Sihirli Annem'in yeni filmi 'Sihirli Annem: Periler Okulu'nda ilk kez torunu Serra Serezli ile aynı sahnede yer alıyor.
Nevra Serezli, Sihirli Annem filmiyle ekranlara geri dönüyor.
Film, 15 Mayıs'ta vizyona girecek.
Nevra Serezli, 11 yaşındaki torunu Serra Serezli ile ilk kez aynı sahnede rol alıyor.
Nevra Serezli'nin oğlu Selim'in diğer çocuğu Sertaç da filmde kısa bir sahnede yer alıyor.
Nevra Serezli, torunlarıyla rol almanın kendisi için gurur verici ve unutulmaz bir anı olduğunu belirtti.
Filmin yapımcılığını Polat Yağcı üstleniyor ve kadroda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Doğa Rutkay Kamal gibi isimler yer alıyor.
NEVRA SEREZLİ TORUNUYLA İLK KEZ AYNI SAHNEDE!

Ünlü oyuncu Nevra Sezerli, gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle de oynadığı Dudu karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu, Sihirli Annem’in yeni filminde de yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ‘Sihirli Annem: Hepimiz Biriz’ filmiyle sinemaya adım atan Sihirli Annem’in serisinin yeni filmiyle de gündem oluyor.

2003 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Sihirli Annem, yayınlandığı dönemden beri, büyük bir ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Şimdilerde filmleriyle sevenlerine yeni deneyimler sunan Sihirli Annem, konusu kadar oyuncularıyla da gündem oluyor.

Dudu karakteriyle tanıdığımız Nevra Serezli, Sihirli Annem’in yeni filmde rol almasıyla gündemde yer alırken, torunu ile aynı yapımda yer aldığı haberleriyle gündem oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Nevra Serezli’nin 11 yaşındaki torunu Serra Serezli, Sihirli Annem: Periler Okulu filminde yer aldı.

SİHİRLİ ANNEM: PERİLER OKULU’NDA AİLE SÜRPRİZİ

Dudu karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi kazanan Nevra Serezli, şimdilerde Sihirli Annem: Periler Okulu’nda filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 15 Mayıs’ta vizyona girecek olan filmde Nevra Sezeli’nin 11 yaşındaki torunu Serra Serezli’de rol alıyor.

Filmde aile sürprizi meydana gelirken, Nevra Serezli’nin torunu ile rol almaktan da keyif aldığı öğrenildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, oğlu Selim’in 11 yaşındaki kızı Serra ve 9 yaşındaki oğlu Sertaç’ta aynı projede rol alıyor.

Torunlarıyla rol almanın deneyimi anlatan Nevra Serezli, “Benim için en gururlu set günüydü.” diyerek hissettiği duyguları anlattı. Nevra Serezli, “Serra bu işi çok seviyor. Setin zorluklarından hiç şikâyet etmedi. İleride isterse oyunculuk yapmasını çok isterim. Bir babaanne olarak aynı projede olmak büyük mutluluk. Sertaç küçük; o da diğer çocuklarla birlikte kısa bir sahnede yer aldı. Benim için unutulmaz bir anı oldu.” sözlerini ifade etti.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstelendiği Sihirli Annem: Periler Okulu filminde rol alan oyuncular ise, İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat yer alıyor. Kadroda ayrıca Doğa Rutkay Kamal, Bekir Aksoy, Ayşen İnci, Tiraje Başaran, Gamze Karta, Ecrin Su Çoban, Jess Molho, Damla Ersubaşı, Derin Yağcı, Lena Naz Kalaycı ve Abdullah Burak Kaya gibi isimlerde bulunuyor.

