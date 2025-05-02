Nicole Kidman Türk oyuncuyla karşılıklı oynayacak

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, Dokuz Kusursuz Yabancı adlı dizinin ikinci sezonuyla seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı kadroya Türk oyuncu Aras Aydın da katıldı.

Bir Aile Meselesi, Kırmızı Değirmen, Diğerleri ve Soğuk Dağ gibi yapımlarda rol alan dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, Türk oyuncu ile partner oldu. Son olarak Siyah Kalp dizisiyle ekranda olan Aras Aydın, Nicole Kidman ile partner oldu.

NICOLE KIDMAN İLE ARAS AYDIN PARTNER OLDU

Nicole Kidman, Dokuz Kusursuz Yabancı (Nine Perfect Strangers) adlı dizinin ikinci sezonuyla geri dönüyor. 57 yaşındaki Nicole Kidman, bu kez kötü niyetli Masha karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İkinci sezonda dünyaca ünlü oyuncu Kidman'a; Christine Baranski, Murray Bartlett, Annie Murphy, Henry Golding, Lena Olin ve Mark Strong'un yanı sıra Türk oyuncu Aras Aydın eşlik ediyor. 36 yaşındaki Aydın aynı zamanda Siyah Kalp dizisiyle de ekranda yer alıyor.