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 | Dilek Ulusan

Nicole Kidman Türk oyuncuyla karşılıklı oynayacak

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, Dokuz Kusursuz Yabancı adlı dizinin ikinci sezonuyla seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı kadroya Türk oyuncu Aras Aydın da katıldı.

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Nicole Kidman Türk oyuncuyla karşılıklı oynayacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 09:21

Bir Aile Meselesi, Kırmızı Değirmen, Diğerleri ve Soğuk Dağ gibi yapımlarda rol alan dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, Türk oyuncu ile partner oldu. Son olarak Siyah Kalp dizisiyle ekranda olan Aras Aydın, Nicole Kidman ile partner oldu.

NICOLE KIDMAN İLE ARAS AYDIN PARTNER OLDU

Nicole Kidman, Dokuz Kusursuz Yabancı (Nine Perfect Strangers) adlı dizinin ikinci sezonuyla geri dönüyor. 57 yaşındaki Nicole Kidman, bu kez kötü niyetli Masha karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Nicole Kidman Türk oyuncuyla karşılıklı oynayacak

İkinci sezonda dünyaca ünlü oyuncu Kidman'a; Christine Baranski, Murray Bartlett, Annie Murphy, Henry Golding, Lena Olin ve Mark Strong'un yanı sıra Türk oyuncu Aras Aydın eşlik ediyor. 36 yaşındaki Aydın aynı zamanda Siyah Kalp dizisiyle de ekranda yer alıyor.

Nicole Kidman Türk oyuncuyla karşılıklı oynayacak
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Sıkça Sorulan Sorular

ARAS AYDIN KİMDİR, KİMİNLE EVLİ?
4 Ocak 1989 Eskişehir doğumlu Aras Aydın, 2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. 2013 yılında "Şefkat Tepe" adlı dizide Teğmen Volkan rolünde oynadı. 2014 yılında "Saklı Kalan" adlı dizide rol aldı. Aras Aydın Kiraz Mevsimi dizisiyle popülerlik kazandı.
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