Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nihal Candan devlet hastanesine sevk edildi! Özel hastane masraflarını ünlü şarkıcı üstlendi

Dolandırıcılık suçundan cezaevine girdikten kısa bir süre sonra anoreksiya nervoza teşhisi sonrası tahliye edilen Nihal Candan, yoğun bakıma kaldırıldı. 29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın devlet hastanesine sevk edildiği iddia edildi. Nihal Candan'ın özel hastane masraflarını ise Hande Yener'in ödediği iddia edildi:.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nihal Candan devlet hastanesine sevk edildi! Özel hastane masraflarını ünlü şarkıcı üstlendi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 11:20

Tahliyesinin ardından tedavi süreci başlayan Nihal Candan’ın sağlık durumu günden güne kötüleşti. Yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan, 29 kiloya kadar düştü. Normal odaya alınan ve doktor kontrolünde beslenen Nihal Candan'ın devlet hastanesine sevkinin gerçekleştiği iddia edildi.

HANDE YENER NİHAL CANDAN'A YARDIM ELİNİ UZATTI

Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda ablasının durumu hakkında konuştu ve "Abla lütfen ölme" ifadeleriyle herkesi korkutmuştu.

Nihal Candan devlet hastanesine sevk edildi! Özel hastane masraflarını ünlü şarkıcı üstlendi

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Nihal Candan'la da temasa geçti ve görüntülü konuşarak ona moral verdi. Nihal Candan'ın tedavisinin devlet hastanesinde yapılacağı ve özel hastane masraflarını ise Hande Yener'in karşıladığı iddia edildi.

Nihal Candan devlet hastanesine sevk edildi! Özel hastane masraflarını ünlü şarkıcı üstlendi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sibel Can babaanne oluyor! Torununun cinsiyeti belli oldu
ETİKETLER
#sağlık durumu
#hande yener
#tedavi
#Nihal Candan
#devlet hastanesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.