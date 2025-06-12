Nihal Candan devlet hastanesine sevk edildi! Özel hastane masraflarını ünlü şarkıcı üstlendi

Dolandırıcılık suçundan cezaevine girdikten kısa bir süre sonra anoreksiya nervoza teşhisi sonrası tahliye edilen Nihal Candan, yoğun bakıma kaldırıldı. 29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın devlet hastanesine sevk edildiği iddia edildi. Nihal Candan'ın özel hastane masraflarını ise Hande Yener'in ödediği iddia edildi:.

Tahliyesinin ardından tedavi süreci başlayan Nihal Candan’ın sağlık durumu günden güne kötüleşti. Yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan, 29 kiloya kadar düştü. Normal odaya alınan ve doktor kontrolünde beslenen Nihal Candan'ın devlet hastanesine sevkinin gerçekleştiği iddia edildi.

HANDE YENER NİHAL CANDAN'A YARDIM ELİNİ UZATTI

Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda ablasının durumu hakkında konuştu ve "Abla lütfen ölme" ifadeleriyle herkesi korkutmuştu.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Nihal Candan'la da temasa geçti ve görüntülü konuşarak ona moral verdi. Nihal Candan'ın tedavisinin devlet hastanesinde yapılacağı ve özel hastane masraflarını ise Hande Yener'in karşıladığı iddia edildi.