Sibel Can babaanne oluyor! Torununun cinsiyeti belli oldu

Sibel Can şu sıralar torun sevinci yaşıyor. Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile gelini Merve Kaya, Sibel Can'a torununun cinsiyetini de sürprizle duyurdu.

Sibel Can, ilk torununu kucağına almak için gün sayıyor. 2022 yılında yakın dostlarının katılımıyla Bodrum'da gerçekleşen düğün ile Engincan Ural ve gelini Merve Kaya hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz yıl boşanacakları iddiaları gündeme gelirken, çift bebek müjdesini verdi.

SİBEL CAN'IN TORUN SEVİNCİ

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen Engincan Ural, 8 Ekim 2022 tarihinde Bodrum'da Merve Kaya ile evlendi. Gözlerden uzak bir yaşam süren çiftin bebek bekledikleri ortaya çıktı. Torun haberiyle büyük sevinç yaşayan Sibel Can, adeta havalara uçtu.

Çocuklara düşkünlüğü ile bilinen Sibel Can, torun müjdesi ile büyük bir sevinç yaşadı. Engincan Ural ile Merve Kaya çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ise kız olacak. Çok heyecanlı olduğu söylenen Sibel Can, kız babaannesi olacağı için ise büyük bir mutluluk yaşamış.