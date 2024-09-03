Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin duruşması yarın! İstenilen cezalar belli oldu

03 Eylül 2024 11:29 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:53

Adli tatilin sona ermesinin ardından adliyeler mesaiye başladı. Gündemi meşgul eden Dilan ve Engin Polat çifti ile Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşlerin duruşma tarihi de belli oldu. Bu hafta hakim karşısına çıkacak Bahar-Nihal Candan kardeşler 8 ile 44 yıl arasında değişen ceza istemleriyle yargılanacak.

CANDAN KARDEŞLERİN DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Televizyon programıyla ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, yarın hakim karşısına çıkacak. 16 Kasım 2023’te kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlarından tutuklanan Bahar Candan Nihal Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Bahar Candan’ın ’suç örgütüne üye olmak’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar ’kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle, Nihal Candan’ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti.