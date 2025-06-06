Nihal Candan'ın hastalığı ortaya çıktı: Lütfen dua edelim

Cezaevinde kaldığı süre boyunca 37 kiloya düşen Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan dün hastaneye kaldırıldı. Bahar Candan ablası Nihal Candan hakkında, "Ablam ölüyor, bir şeyler yapın" derken, Pınar Kerimoğlu ise Nihal Candan'ın hastalığını ilk kez açıkladı.

Sosyal medya fenomenleri; Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık altı ay cezaevinde kaldı.

BAHAR CANDAN: ABLAM ÖLÜYOR

Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Nihal Candan'ın hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyuran Bahar Candan, ablasının fenalaştığını belirterek endişesini dile getirdi.

Nihal ile Bahar Candan'ın yakın arkadaşı olan Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından Nihal Candan'ın son sağlık durumuyla ilgili konuşarak, "Arkadaşlar Bahar Candan ile şimdi konuştum, çok kötü o da....Nihal spor yaparken bayılmış. Organ yetmezliği varmış. Lütfen dua edelim. Tek isteği dua.." dedi.