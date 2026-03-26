İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış ve ciddi sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıkmıştı. Uzun süredir anoreksiya nervoza ile mücadele ettiği belirtilen Nihal Candan, 21 Haziran 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Ablası Nihal Candan ile ilgili sık sık paylaşım yapan Su Candan, son yayınladığı videoda gözyaşlarına boğuldu.

HABERİN ÖZETİ Nihal Candan'ın kardeşi Su Candan gözyaşları içinde gördüğü rüyayı anlattı! Sözleri yürek dağladı Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan ve anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden Nihal Candan, hayatını kaybetti. Nihal Candan, 21 Haziran 2025 tarihinde 30 yaşında hayatını kaybetti. Candan, uzun süredir anoreksiya nervoza ile mücadele ediyordu ve 23 kiloya kadar düşmüştü. İkinci kez kalbi duran Nihal Candan kurtarılamadı. Ablası Nihal Candan ile ilgili sık sık paylaşım yapan kardeşi Su Candan, son yayınladığı videoda gözyaşlarına boğuldu. Nihal Candan'ın en küçük kardeşi Zeynep Su Candan da cenazede tabutuna sarılarak ağladı. Bahar Candan ise ablasının adını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne lazer çalışmasıyla yazdırdı.

NİHAL CANDA'IN KIZ KARDEŞİNDEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Ablasının ölümü sonrası zor günler geçiren Su Candan, son paylaştığı videoyla gözyaşlarına boğuldu. "Ben ablama çok soru sorardım. O da 'Bunları niye soruyorsun' derdi. Rüyamda da aynı öyleydi. Sanki gerçekten karşımda ve her zamanki gibi 'of Su ne soruyorsun' yapıyordu gülerek. Ben de sevinç çığlığıyla. "Abla Allah'ın yanında mısın? diye sordum. O da "Evet Su ben Allah'ın yanındayım' dedi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

SU CANDAN, ABLASI NİHAL CANDAN'IN TABUTUNA SARILARAK AĞLADI

Bir süredir hastanede anoreksiya Nervoza hastalığıyla mücadele eden Nihal Candan 23 kiloya kadar düşmüştü. İkinci kez kalbi duran ünlü fenomen bu kez kurtarılamayarak 30 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medyada Candan kardeşler olarak tanınan Nihal ve Bahar Candan’ın bir küçük kız kardeşi daha bulunuyor. Ablası Nihal Candan’ın cenazesinde tabutuna sarılarak ağlayan en küçük kardeşleri Zeynep Su Candan yürekleri dağılmıştı. Şimdiyse ablası ile ilgili yaptığı paylaşımda yürek burkucu sözler kullandı. Ablasının vefatıyla derin acılar yaşayan Zeynep Su Candan bu duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Vefatıyla tüm sevenleri üzen Nihal Candan’ın kardeşleri onu anmaya devam ediyor. Zeynep Su Candan, ablası ile beraber olduğu bazı fotoğraf kareleri paylaşarak ve altına acı dolu sözler yazarak yürekleri dağladı. Nihal Candanla çektirdiği bir doğum günü fotoğrafının altına şu sözleri kullandı: “Artık doğum günüm yok, Nihalimle öldüm.” demişti.

BAHAR CANDAN İSE ABLASINA ÖZLEMİNİ BÖYLE DİLE GETİRDİ

Bahar Candan, özel bir lazer çalışmasıyla ablasının adını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yazdırdı. Yeşil ışıklarla ortaya çıkan "NİHAL CANDAN" yazısı, herkesin dikkatini çekerken, o anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ses getirdi.