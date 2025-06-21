Nihal Candan'ın Nur Yerlitaş ile videosu gündeme oturdu! 'Bir tek onu götüreceğim'

Anoreksiya nervoza rahatsızlığı nedeniyle 25 kilonun altına düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan hayatını kaybetti. Candan'ın “Bu Tarz Benim” yarışmasında Nur Yerlitaş ile olan konuşması ise gündem oldu.

2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışması ile tanınan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın Anoreksiya nervoza hastalığına yakalandığı ve hastanede tedaviye alındığı açıklanmıştı. Yemek yemeyi reddeden Nihal Candan'ın 25 kiloya kadar indiği ve defalarca kalbinin durduğu öğrenildi. Dün akşam saatlerinde ise Candan'dan acı haber geldi. Nihal Candan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 30 yaşında hayatını kaybeden fenomenin yıllar önceki videosu ortaya çıktı.

GÜNDEM OLAN KONUŞMA

Nihal Candan'ın 2020 yılında vefat eden Nur Yerlitaş ile konuşması gündeme oturdu. Nihal Candan'ın 'Götürün beni gittiğiniz yere' sözü üzerine Yerlitaş, 'ben gittiğim yere bir tek Nihal'ı götüreceğim' cevabı sosyal medyada gündeme oturdu.