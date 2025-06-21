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 | Selahattin Demirel

Nihan Candan hayatını kaybetti! 23 kiloya düşmüştü

Yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan (30) hayatını kaybetti. Candan, cezaevi sürecinde yakalandığı rahatsızlık sonrası 23 kiloya kadar düşmüştü.

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Nihan Candan hayatını kaybetti! 23 kiloya düşmüştü
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 01:13

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya nervoza tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cezaevinde kaldığı süre boyunca anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Candan, hastanedeki tedavi görmeye devam ediyordu. Son günlerde durumu ağırlaşan Candan, 23 kiloya kadar düşmüştü.

Nihan Candan hayatını kaybetti! 23 kiloya düşmüştü

İKİNCİ KEZ KALBİ DURDU

Nihal Candan'ın, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ikinci kez kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Candan, hayatını kaybetti.

Nihan Candan hayatını kaybetti! 23 kiloya düşmüştü

SILA DOĞU DUYURDU

Nihal Candan'ın vefat haberini Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu duyurdu.

Nihan Candan hayatını kaybetti! 23 kiloya düşmüştü

NE OLMUŞTU?

Nihal-Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, cezaevi sürecinde anoreksiya hastalığına yakalanan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmıştı.

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