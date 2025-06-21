Nihan Candan hayatını kaybetti! 23 kiloya düşmüştü

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya nervoza tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cezaevinde kaldığı süre boyunca anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Candan, hastanedeki tedavi görmeye devam ediyordu. Son günlerde durumu ağırlaşan Candan, 23 kiloya kadar düşmüştü.

İKİNCİ KEZ KALBİ DURDU

Nihal Candan'ın, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ikinci kez kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Candan, hayatını kaybetti.

SILA DOĞU DUYURDU

Nihal Candan'ın vefat haberini Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Nihal-Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, cezaevi sürecinde anoreksiya hastalığına yakalanan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmıştı.