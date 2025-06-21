Nihan Candan hayatını kaybetti! 23 kiloya düşmüştü

Yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan (30) hayatını kaybetti. Candan, cezaevi sürecinde yakalandığı rahatsızlık sonrası 23 kiloya kadar düşmüştü.
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya nervoza tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cezaevinde kaldığı süre boyunca anoreksiya nervoza hastalığına yakalanan Candan, hastanedeki tedavi görmeye devam ediyordu. Son günlerde durumu ağırlaşan Candan, 23 kiloya kadar düşmüştü.
Nihal Candan'ın, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada ikinci kez kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Candan, hayatını kaybetti.
Nihal Candan'ın vefat haberini Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu duyurdu.
Nihal-Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, cezaevi sürecinde anoreksiya hastalığına yakalanan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmıştı.