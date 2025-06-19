Nihal Candan'ın kalbi durdu! Sağlık durumu kritik

Son gelen bilgilere göre yeme bozukluğu hastalığı sebebiyle 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan’ın kalbi durdu, sağlık durumu ağırlaştı.

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza tanısı konulan ve bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan’ın durumu kritikleşti. Tahliyenin ardından hızla kilo kaybeden Candan’ın 23 kiloya kadar düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı biliniyordu.

NİHAL CANDAN'IN SON DURUMU: KALBİ DURDU

Modacı Pınar Kerimoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama endişeleri artırdı. Kerimoğlu, “Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk.” sözleriyle sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Candan'ın sağlık durumu yakından takip edilirken, sevenleri ve yakın çevresi gelişmeleri endişeyle bekliyor.