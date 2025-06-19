Nihal Candan'ın son sağlık durumu ortaya çıktı, babası ikinci kez kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda tedavi gören Nihal Candan'ın babası Hakan Candan'ın ikinci kez kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın son sağlık durumunu da paylaştı.

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık 6 ay cezaevinde kalmıştı. Nihal Candan Anoreksiya Nervoza teşhisi konulduktan sonra serbest bırakılmıştı. 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son sağlık durumu ortaya çıktı.

NİHAL CANDAN'IN SON SAĞLIK DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Nihal Candan'ın yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu; ''Umut anneyle her gün konuşuyoruz. Baba stresten ikinci kez kalp krizi geçirdi. O yüzden doktorları hastaneden çıkışına izin vermiyorlarmış kızını görmesi için'' ifadelerini kullandı.

Ünlü isim son olarak Nihal'ın son sağlık durumunu da takipçilerine aktardı. ''Nihal yoğun bakımda. Annesiyle her gün konuşuyoruz. Nihal yorgun, uyku halindeymiş hep. Damardan mama veriliyormuş. Daha hızlı iyileşeceğini düşünüyoruz bu şekilde'' dedi.