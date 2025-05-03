Nihat Doğan estetikle bambaşka birine dönüştü!

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla gündeme gelen türkücü Nihat Doğan, bu kez yaptırdığı estetik işlemlerle konuşuldu. 49 yaşındaki türkücü, estetik operasyon geçiren ünlüler kervanına katıldı. Sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan Doğan'ın yüzündeki değişim, yorum yağmuruna tutuldu.

NİHAT DOĞAN ESTETİK YAPTIRDI, TAKİPÇİLERİ TANIMAKTA ZORLANDI

2022 yılında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile evlenen Doğan, bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Ancak çift 2024 yılında boşanma kararı aldılar. Nihat boşanma ile ilgili, "Ben iyi bir eş olamadım. Belki iyi bir sevgili oldum ama iyi bir eş, iyi bir baba olamadım. Yaptım bir hata, ben evlilik adamı değilim," diyerek dikkat çekmişti.

Nihat Doğan, son olarak ise kaşlarına ve yüzüne yaptırdığı estetik işlemle sosyal medyada gündem oldu. Instagram hesabından paylaştığı son karelerle şaşkına çeviren Nihat Doğan'ın kaşlarına ve yüzünün çeşitli alanlarına estetik işlem yaptırdığı ortaya çıktı. Doğan'ın son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu Nihat Doğan mı gerçekten?", "Bambaşka birine dönüşmüş" gibi yorumlar yaptı.