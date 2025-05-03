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 | Dilek Ulusan

Nihat Doğan estetikle bambaşka birine dönüştü!

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Nihat Doğan, bu sefer değişimiyle çok konuşuldu. Estetik operasyon geçiren Nihat Doğan'ın son görüntüsüne yorum yağdı.

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Nihat Doğan estetikle bambaşka birine dönüştü!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 17:36

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla gündeme gelen türkücü Nihat Doğan, bu kez yaptırdığı estetik işlemlerle konuşuldu. 49 yaşındaki türkücü, estetik operasyon geçiren ünlüler kervanına katıldı. Sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan Doğan'ın yüzündeki değişim, yorum yağmuruna tutuldu.

NİHAT DOĞAN ESTETİK YAPTIRDI, TAKİPÇİLERİ TANIMAKTA ZORLANDI

2022 yılında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile evlenen Doğan, bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Ancak çift 2024 yılında boşanma kararı aldılar. Nihat boşanma ile ilgili, "Ben iyi bir eş olamadım. Belki iyi bir sevgili oldum ama iyi bir eş, iyi bir baba olamadım. Yaptım bir hata, ben evlilik adamı değilim," diyerek dikkat çekmişti.

Nihat Doğan estetikle bambaşka birine dönüştü!

Nihat Doğan, son olarak ise kaşlarına ve yüzüne yaptırdığı estetik işlemle sosyal medyada gündem oldu. Instagram hesabından paylaştığı son karelerle şaşkına çeviren Nihat Doğan'ın kaşlarına ve yüzünün çeşitli alanlarına estetik işlem yaptırdığı ortaya çıktı. Doğan'ın son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu Nihat Doğan mı gerçekten?", "Bambaşka birine dönüşmüş" gibi yorumlar yaptı.

Nihat Doğan estetikle bambaşka birine dönüştü!
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Sıkça Sorulan Sorular

NİHAT DOĞAN'IN EŞİ KİM?
Nihat doğan 2022 yılında İran'lı hayranı olan Arezoo Gharlar (Arzu Doğan) ile evlendi. Çiftin 13 Ocak 2023 yılında bir oğulları dünyaya geldi. Nihat doğan oğluna mensubu olduğu aşiretin ismi olan Badıkan adını verdi.
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