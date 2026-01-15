Menü Kapat
Nikah salonuna atlarla geldiler! Diriliş Ertuğrul'un Melikşah Alp'i İlknur Bakay ile dünyaevine girdi!

Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularından Melikşah Özen, İlknur Bakay ile Tekirdağ'da düzenlenen sıra dışı bir törenle dünyaevine girdi. Çift, nikahın kıyılacağı merkeze dizi kostümleri ve atlar eşliğinde geldi.

Nikah salonuna atlarla geldiler! Diriliş Ertuğrul'un Melikşah Alp'i İlknur Bakay ile dünyaevine girdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 18:55

dizisinde "Melikşah Alp" karakterine hayat veren Melikşah Özen ile İlknur Bakay'ın merasimi ’ın ilçesinde gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, çiftin tercih ettiği konsept damga vurdu. Nikahın kıyılacağı alana Pınar Bulvarı üzerinden geçerek gelen çift, ulaşım için atları tercih ederken üzerlerindeki film kostümleriyle dikkat çekti.

Nikah salonuna atlarla geldiler! Diriliş Ertuğrul'un Melikşah Alp'i İlknur Bakay ile dünyaevine girdi!

VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİNE TEŞEKKÜR ETTİLER

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Nikah töreni saatine kadar vatandaşları kırmayan çift, fotoğraf çekimi isteklerini geri çevirmedi.

Nikah töreni sonrası atlarına binen çift, nikah törenine katılan herkese teşekkür etti.

Nikah salonuna atlarla geldiler! Diriliş Ertuğrul'un Melikşah Alp'i İlknur Bakay ile dünyaevine girdi!
