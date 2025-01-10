Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası! Seyircisi çileden çıktı
Şarkıcı Niran Ünsal, yılbaşı gecesi sahne aldığı mekandaki seyircileri çileden çıkardı. Sahneye geç ve alkollü çıktığı iddia edilen Niran Ünsal'a mekanın sahibi mekânın itibarını zedelediği gerekçesiyle 10 milyon liralık tazminat davası açmaya hazırlanıyor.
Beyaz Sevda, Gitme Gülüm, Hayranım ve Gönül Hancım gibi şarkıların sahibi Niran Ünsal, davalık oldu. Yılbaşı günü sahnesine geç ve alkollü çıktığı iddiasıyla gündeme geldi. Seyircilerin tepki gösterdiği olayda, mekânın sahibi, itibarını zedelediği gerekçesiyle 10 milyon liralık tazminat davası açmaya hazırlanıyor.
NİRAN ÜNSAL'A 10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI
Niran Ünsal, 1 milyon lira aldığı mekana geç çıkınca kıyamet koptu. Sahneye 23.00'te çıkması beklenen Niran Ünsal, yeni yıla girildikten saatler sonra sahneye çıktı. Saatler sonra sahneye çıkan Niran Ünsal'ın alkollü de olduğu iddia edildi.
Mekana eğlenmeye giden Niran Ünsal, müşterileri çileden çıkardı. Niran Ünsal müşteriler tarafından protesto edilirken, mekanın sahibi, müşterilere ücretlerini geri ödemek zorunda kaldı. Mekan sahibi, Niran Ünsal'a 10 milyon liralık tazminat davası açacaklarını duyurdu.