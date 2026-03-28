Nisanur ve Serenay kavgasına tepkiler yağıyor! Sosyal medya ayağa kalktı!

Nisanur ve Serenay arasında yaşanan fiziksel kavga, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına oturdu. Kullanıcılar, iki yarışmacının davranışlarını ve tartışmanın perde arkasını tartışırken, yorumlar kısa sürede viral oldu. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar, kavganın etkisini artırırken, takipçiler olayı yakından takip ediyor. Acun Ilıcalı’nın Seren Ay ve Nisanur kavgasına verdiği tepki ise kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

NİSANUR VE SEREN AY TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Acun Ilıcalı’nın Survivor yarışmasının klasikleşmiş futbol oyunuyla ekrana geldi. Oyun sırasında kadınların yaptığı maçta Nisanur ve Deniz arasında başlayan tartışmaya Seren Ay’ın dahil olmasıyla olay daha da büyüdü. İkilinin birbirine karşı seslerini yükseltmesiyle gerilim daha da tırmandı.

Seren Ay’ın Nisanur’a uyguladığı fiziksel temas sonrası Nisanur’da tekme ile karşılık verdi. Nisanur’un dizlerinin kanlar içinde olması ve yüzünde el izlerinin olması kameralardan kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları o anları paylaşarak Seren Ay’a ateş püskürdü.

SOSYAL MEDYADAN SERENAY “ DİSKALİFİYE” YORUMLARI

Seren Ay’ın Nisanur ile ettiği kavga sonrasında sosyal medya ayağa kalktı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Seren Ay’ın Survivor 2026 yarışmasından gitmesi yönünde yorumlar yaptı. Acun Ilıcalı’nın kavga sonrasında yaptığı açıklama ise “ Seren Ay’a Bu yaptığın hareket kabul edilemez. Seni Survivor dışına alıyoruz, kararımızı sonra vereceğiz” sözleri ise büyük tepkilere neden oldu.

Survivor izleyicileri Acun Ilıcalı’nın bu durumu normalleştirdiği yönünde eleştirileri ard arda sıraladı. Ilıcalı’nın ada konseyinde Seren Ay Çetin için alacağı karar ise ilerleyen saat dilimlerinde belli olacak.

SEREN AY ÇETİN DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Seren Ay’ın kavga sonrasında gülerek cevap vermesi tepki aldı. Kavga sonrasında Bayhan ve diğer arkadaşlarıyla da tartışan Seren Ay’ın tavırları rahatsızlık verdi.

İzleyiciler Seren Ay’ın gülen halini sinirlendiğini ve yaptığı normalmiş gibi hareket ettiğine dair eleştirilerde bulundu. Oyun sırasında köşeye çekilen Seren Ay’ın konseyde alınacak kararla durumu belli olacak.