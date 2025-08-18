Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Nükhet Duru MS hastalığına nasıl yakalandığını anlattı! Serdar Ortaç'a tavsiyelerde bulundu

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, geçmişte yakalandığı MS (Multiple Skleroz) hastalığına nasıl yakalandığını anlattı. Duru, aynı hastalıkla mücadele eden meslektaşı Serdar Ortaç'a da tavsiyede bulundu

Nükhet Duru MS hastalığına nasıl yakalandığını anlattı! Serdar Ortaç'a tavsiyelerde bulundu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 12:09

, katıldığı programda geçmişte yakalandığı kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz (MS) ile nasıl mücadele ettiğini açıkladı. Nükhet Duru, uzun süredir mücadele eden 'a da tavsiyelerde bulundu.

NÜKHET DURU MS HASTALIĞINI NASIL YENDİĞİNİ AÇIKLADI

Nükhet Duru; "MS hastalığına ağır bir krizle yakalandım. 6 ay kadar yürüyemeden yaşadım. Onu böyle huysuz bir yılan gibi düşündüm. Başını okşaya okşaya bugünlere geldik" dedi.

Nükhet Duru MS hastalığına nasıl yakalandığını anlattı! Serdar Ortaç'a tavsiyelerde bulundu

Aynı hastalıkla mücadele eden Serdar Ortaç'a da tavsiyede bulunan şarkıcı; "Özel hayatına çok dikkat etsin. Stresten, alkolden ve kumardan uzak dursun" ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru MS hastalığına nasıl yakalandığını anlattı! Serdar Ortaç'a tavsiyelerde bulundu

MS (Multiple Skleroz) hastalığı, bağışıklık sisteminin sinir liflerini kaplayan koruyucu miyelin kılıfına saldırması sonucu beyin ile vücut arasındaki sinir iletiminin bozulmasıyla, kas güçsüzlüğü, görme sorunları, yürüme, denge-koordinasyon semptomlarına neden olan merkezi sinir sisteminin bir hastalığıdır.

NÜKHET DURU KAÇ YAŞINDA?

19 Mayıs 1954 Niğde doğumlu Nükhet Duru, 70'li ve 80'li yıllarda Türkiye'de popüler müziğin en güçlü seslerinden ve en meşhur şarkıcılarından biri oldu.

Nükhet Duru MS hastalığına nasıl yakalandığını anlattı! Serdar Ortaç'a tavsiyelerde bulundu
ETİKETLER
#serdar ortaç
#nükhet duru
#msb
#Sağlık
#Multipl Skleroz
#Müsic
#Magazin
