Pınar Altuğ, sahte haberleri yayanlara dava açıyor! "Tüm ailem telaşlandı"

Çocuklar Duymasın dizisiyle popüler olan Pınar Altuğ, ailesiyle çıktığı tatilde aldığı haberle deliye döndü. Sosyal medyada kendisinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğine dair haber yapan siteye ise öfke kustu.

PINAR ALTUĞ "ÖLDÜ" HABERLERİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Pınar Altuğ meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi ve 2009 yılında ise kızı Su Atacan'ı dünyaya getirdi. 17 yıldır mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ son olarak hakkında çıkan iddialarla öfke kustu.

Kısa sürede açıklama yapan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahte haberlere tepki göstererek "TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, trafik kazasında hayatımı kaybettiğime dair kurgu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum dünden beri telefon yağmuruna tuttu. Haklarında gereken hukuki işlemleri başlatacağız. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım." diyerek sevenlerini bilgilendirdi.

PINAR ALTUĞ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Asılsız iddiaların sadece kendisini değil, ailesini ve sevenlerini de mağdur ettiğini vurgulayan Altuğ, sahte haberi yayan hesaplara karşı yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.