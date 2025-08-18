Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Pınar Altuğ, sahte haberleri yayanlara dava açıyor! "Tüm ailem telaşlandı"

Ailesiyle birlikte tatil yapan Pınar Altuğ, hakkında çıkan asılsız ölüm iddialarıyla gündeme geldi. Çıkan haberlerin ardından telefonlarının susmadığını söyleyen Altuğ, "Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım. Hukuki süreci başlatacağız" diyerek sert tepki gösterdi.

18.08.2025
18.08.2025
Çocuklar Duymasın dizisiyle popüler olan , ailesiyle çıktığı tatilde aldığı haberle deliye döndü. Sosyal medyada kendisinin sonucu hayatını kaybettiğine dair haber yapan siteye ise öfke kustu.

PINAR ALTUĞ "ÖLDÜ" HABERLERİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Pınar Altuğ meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi ve 2009 yılında ise kızı Su Atacan'ı dünyaya getirdi. 17 yıldır mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ son olarak hakkında çıkan iddialarla öfke kustu.

Pınar Altuğ, sahte haberleri yayanlara dava açıyor! "Tüm ailem telaşlandı"

Kısa sürede açıklama yapan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahte haberlere tepki göstererek "TikTok üzerinden yayın yapan bir sayfası, trafik kazasında hayatımı kaybettiğime dair kurgu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum dünden beri telefon yağmuruna tuttu. Haklarında gereken hukuki işlemleri başlatacağız. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım." diyerek sevenlerini bilgilendirdi.

Pınar Altuğ, sahte haberleri yayanlara dava açıyor! "Tüm ailem telaşlandı"

PINAR ALTUĞ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Asılsız iddiaların sadece kendisini değil, ailesini ve sevenlerini de mağdur ettiğini vurgulayan Altuğ, sahte haberi yayan hesaplara karşı yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

Pınar Altuğ, sahte haberleri yayanlara dava açıyor! "Tüm ailem telaşlandı"
ETİKETLER
#trafik kazası
#pınar altuğ
#Magazin
#Sahte Haber
#Hukuki Süreç
#Magazin
