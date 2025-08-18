Aleyna Dalveren sonunda muradına erdi! Evlilik bitti, savaş şimdi başladı

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren, geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Fatih Erdem ile ünlü iismlerin de katılıdğı törenle evlendi. Aleyna Dalveren geçtiğimiz günlerde ise boşanma haberleriyle gündeme geldi. Altınlarını ise geri isteyen şarkıcı sonunda istediklerini aldı.

ALEYNA DALVEREN ALTINLARINA KAVUŞTU

Takı töreninde cam fanuslar içinde getirilen altınlar ve ışıltılı mücevherler görsel bir şölene dönüşürken, salonda İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer gibi ünlü isimler de yer almıştı.

Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem'in evliliği yalnızca dört ay sürdü. Peş peşe yaptığı paylaşımlarla boşanma iddialarını güçlendiren şarkıcı, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" ve "Evet, iyi değilim. Yaşadıklarım çok ağır" ifadeleriyle dikkat çekti.

"HEPSİNİ BEN ALDIM" DİYEREK ALTINLARI GERİ İSTEMİŞTİ

Boşanma söylentilerinin ardından sessizliğini bozan Dalveren, düğünde takılan bazı takıların kendisine ait olduğunu belirtti. Altın tasma ve eldiven için sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan şarkıcı, "Bana ait olan şeyler var, bekliyorum. Hepsini ben aldım. Bakın, bir kadın rezil de eder, vezir de. Ben elimden geldiğince vezir etmemeye çalıştım" sözleriyle isyanını dile getirmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda takılarını tek tek sergileyen Dalveren, altınlarını geri aldığını duyurdu. Dalveren paylaşımına şu notu düştü, "Yıkılmadın. Sadece biraz yoruldun. Ama dinlenince tekrar ışıldayacaksın." dedi.