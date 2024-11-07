Nurgül Yeşilçay 25 milyon izlenen Yusuf Dikeç videosunu örnek gösterdi! Sosyal medya başarısının sırlarını verdi!

07 Kasım 2024 15:02 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:02

Oyunculuğu kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyadaki başarı sırrından bahsetti. Yusuf Dikeç videosuyla 25 milyon izlenmeye ulaşan Nurgül Yeşilçay, "Videolarda, fotoğraflarda kusursuz görünmeye çalışmak en büyük hata. Sosyal medya kusur seviyor" dedi.

Son olarak Veda Mektubu dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, son zamanlarda sosyal medya fenomeni olarak gündemde yer alıyor. Her paylaşımı olay olan Nurgül Yeşilçay, gençlerle buluştu ve güzellik ve mükemmeliyet kaygısının gereksiz olduğunun altını çizdi.

NURGÜL YEŞİLÇAY YUSUF DİKEÇ VİDEOSUNUN SIRRINI VERDİ

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla izlenme rekoru kıran Nurgül Yeşilçay, gençlerle sosyal medyada nasıl başarılı olunacağının püf noktalarını verdi. Kusursuz görünmenin büyük hata olduğundan bahseden Nurgül Yeşilçay, "Videolarda ve fotoğraflarda kusursuz görünmeye çalışmak, sosyal medya için en büyük hata" diyen Yeşilçay, aslında "kusurların" sosyal medyada daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti. Bu açıklamalarıyla büyük takdir toplayan ünlü oyuncu, doğal olmanın gücüne inandığını bir kez daha ortaya koydu.

Konuşmasıyla beğeni toplayan Nurgül Yeşilçay, “Videolarda, fotoğraflarda kusursuz görünmeye çalışmak en büyük hata. Sosyal medya kusur seviyor’ diyerek büyük alkış topladı. Gençleri sosyal medya konusunda teşvik eden Nurgül Yeşilçay, “Eski kafalılar sizi aşağı çekmeye çalışacaklar. Asla kulak asmayın. Çünkü Türkiye sosyal medyayı, nüfus oranı göre en iyi kullanan ülke… Tiktok, Instagram, Youtube, bunların hepsini şahane kullanıyoruz. O yüzden sakın düşmeyin ve bunu kanınızın son damlasına kadar yapın yani. ‘Oscar alacağım ya ben bu işle’ diye girin bu işe…” dedi.