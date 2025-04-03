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 | Dilek Ulusan

Nuri Alço'nun dedesi de ünlü çıktı!

Son dönemde sağlık problemleriyle gündeme gelen Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Nuri Alço'nun dedesi de tanıdık çıktı. Geçtiğimiz günlerde vasiyetini de açıklayan Nuri Alço'nun dedesi efsane bir isim çıktı.

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Nuri Alço'nun dedesi de ünlü çıktı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 12:33

Bir süre önce sağlık problemi yaşayan Nuri Alço, riskli bir ameliyat geçirdi. Son sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Nuri Alço, şimdilerde ise dedesiyle gündemde.

NURİ ALÇO'NUN DEDESİ DE TANIDIK ÇIKTI

Nuri Alço'nun dedesinin Türk güreş tarihine adını yazdıran Kel Aliço olduğu ortaya çıktı.Tam 27 yıl başpehlivanlık unvanını elinde tutan Kel Aliço, güreşin en büyük ustalarından biri olarak kabul ediliyor. Kel Aliço, sadece döneminin değil, tüm zamanların en efsane güreşçilerinden biri olarak anılıyor. Döneminin en başarılı sporcularından biri olan dedesi de güreş tarihine adını altın harflerle yazdırmış.

Nuri Alço'nun dedesi de ünlü çıktı!

NURİ ALÇO VASİYETİNİ AÇIKLADI

Kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile 2020 yılında evlenen Nuri Alço, eşinden bahsederek "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim" dedi. Tüm mal varlığını da eşine bırakacağını belirten Alço, "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok." dedi.

Nuri Alço'nun dedesi de ünlü çıktı!
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