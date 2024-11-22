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O Ses Türkiye’nin şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali ortaya çıktı! Kimse inanamadı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 17:29 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 17:34
O Ses Türkiye’nin şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali ortaya çıktı! Kimse inanamadı

O Ses Türkiye yarışmasının birincisi Emre Sertkaya, sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. Yarışmanın ardından Türkiye’yi terk eden Emre Sertkaya’nın son hali ortaya çıktı.

2016 yılında katıldığı O Ses Türkiye​ yarışmasına katılan Emre Sertkaya,"Haydi Gel İçelim" şarkısıyla iki jüri üyesini döndürmeyi başarmıştı. Hakan ve Gökhan Özoğuz'u tercih eden Emre, O Ses Türkiye şampiyonu olmayı başarmıştı. Emre Sertkaya'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. 

EMRE SERTKAYA'NIN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI 

O Ses Türkiye'nin şampiyonu olduktan sonra 2019 yılında ilk single'nı çıkaran Emre Sertkaya, Türkiye'den ayrıldı. Paris'e yerleşen ve bambaşka birine dönüşen Emre Sertkaya'nın yıllar içindeki değişimine yorum yağdı. 

O Ses Türkiye’nin şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali ortaya çıktı! Kimse inanamadı - 1. Resim

28 yaşındaki Emre Sertkaya,  2019 yılında ilk single olan "Sevdanın Yollarında" adlı şarkısına çektiği klipteki haliyle bir süre konuşulmuştu. Emre Sertkaya'nın son haline; "Çok değişmiş", "Tanıyamadım", "Emre Sertkaya değil bence" gibi yorumlar yapıldı. 

O Ses Türkiye’nin şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali ortaya çıktı! Kimse inanamadı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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