O Ses Türkiye’nin şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali ortaya çıktı! Kimse inanamadı

22 Kasım 2024 17:29 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 17:34

O Ses Türkiye yarışmasının birincisi Emre Sertkaya, sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. Yarışmanın ardından Türkiye’yi terk eden Emre Sertkaya’nın son hali ortaya çıktı.

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2016 yılında katıldığı O Ses Türkiye​ yarışmasına katılan Emre Sertkaya,"Haydi Gel İçelim" şarkısıyla iki jüri üyesini döndürmeyi başarmıştı. Hakan ve Gökhan Özoğuz'u tercih eden Emre, O Ses Türkiye şampiyonu olmayı başarmıştı. Emre Sertkaya'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.

EMRE SERTKAYA'NIN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

O Ses Türkiye'nin şampiyonu olduktan sonra 2019 yılında ilk single'nı çıkaran Emre Sertkaya, Türkiye'den ayrıldı. Paris'e yerleşen ve bambaşka birine dönüşen Emre Sertkaya'nın yıllar içindeki değişimine yorum yağdı.

28 yaşındaki Emre Sertkaya, 2019 yılında ilk single olan "Sevdanın Yollarında" adlı şarkısına çektiği klipteki haliyle bir süre konuşulmuştu. Emre Sertkaya'nın son haline; "Çok değişmiş", "Tanıyamadım", "Emre Sertkaya değil bence" gibi yorumlar yapıldı.