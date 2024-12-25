Oğlu Jackie Chan'i kızdırdı! 400 dolarlık servetini hayır kurumuna bağışlayacak

25 Aralık 2024 10:37 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:38

Dövüş filmlerinin unutulmaz ismi Jackie Chan, son dönemde aldığı kararlarla çok konuşuldu. Oğlunun herhangi bir işte çalışmamasından sürekli şikayet eden Jackie Chan 400 milyon dolarlık servetini ise oğluna bırakmayacağını açıkladı.

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70 yaşında olan Jackie Chan, sayısız rol aldığı filmlerden servet kazandı. 400 milyon dolar değerinde bir servet sahip olduğu öğrenilen Jackie Chan'in tek evladı ise 1982 doğumlu Jaycee'dir. Babası aktörlük yapan ve zaman zaman çeşitli mekanlarda müzisyenlik yapan Jaycee, babasının bütün servetini kaybetti.

JACKIE CHAN TÜM SERVETİNİ BAĞIŞLAYACAK

Sadece Asya'da değil, Hollywood'da da geniş bir hayran kitlesine sahip Jackie Chan, Forbes’e göre sadece Haziran 2019 ile Haziran 2020 tarihleri arasında 40 milyon dolar kazandı. Jackie ve Joan Lin'in tek çocuğu olan Jaycee, 2014 yılında uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanmasının ardından babasının servetinden pay alamayacak.

Jackie Chan, 2011 yılında da Channel NewsAsia'ya yaptığı açıklamada, oğlu Jaycee Chan’ın eğitimi için para harcadığını ancak yardımlarının bu kadarla sınırlı kalacağını söyledi. Ünlü oyuncu, oğlunun yeteneği varsa kendisi gibi sıfırdan para kazanabileceğini belirtti. Oğlunun yetenekli olmamasının ardından servetini boşu boşuna heba edeceğini, işte bu yüzden de oğluna servetini bırakmadığını belirtti. Chan, oğlunu Çin askerliği yapmadığı için de eleştirerek, gelişimini tamamlamadığını savundu.