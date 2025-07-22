Oktay Kaynarca kendisine gelen mesajla deliye döndü! Cevabı çok sert oldu

Aynalı Tahir, Kurtlar Vadisi, Adanalı, Yahşi Cazibe ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Oktay Kaynarca, son paylaşımıyla hem takipçilerini uyardı hem de öfke kustu. Dolandırıcıların attığı mesaja cevap veren Oktay Kaynarca açtı ağzını yumdu gözünü.

OKTAY KAYNARCA'YI ÇILDIRTAN YORUM

Oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca kendisine "Ceza dosyanızın son işlem günüdür" diye mesaj gönderen dolandırıcılara ateş püskürdü.

Oktay Kaynarca telefonuna bir hukuk firmasına ait olduğu ileri sürülen numaradan gelen mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak öfke kustu. Söz konusu mesajda Kaynarca'nın bir ceza davasının bulunduğu ve mağdur olmamak için kendilerine ulaşılması gerektiği yazılıydı.

Bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşan Oktay Kaynarca "Lan oğlum sizi kim, neyle büyüttü lan? Bu kadar çok yapılacak iş varken insan niye bula bula dolandırıcılık işini yapar? Bizim kendi dolandırıcımız var geri zekalılar size ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı.