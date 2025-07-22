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 | Dilek Ulusan

Oktay Kaynarca kendisine gelen mesajla deliye döndü! Cevabı çok sert oldu

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan Oktay Kaynarca, kendisine gelen mesajla çıldırdı. Dolandırıcıların yeni hedefi olan Oktay Kaynarca, takipçilerini uyardı.

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Oktay Kaynarca kendisine gelen mesajla deliye döndü! Cevabı çok sert oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 14:52

Aynalı Tahir, Kurtlar Vadisi, Adanalı, Yahşi Cazibe ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan , son paylaşımıyla hem takipçilerini uyardı hem de kustu. Dolandırıcıların attığı mesaja cevap veren Oktay Kaynarca açtı ağzını yumdu gözünü.

OKTAY KAYNARCA'YI ÇILDIRTAN YORUM

Oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca kendisine "Ceza dosyanızın son işlem günüdür" diye mesaj gönderen dolandırıcılara ateş püskürdü.

Oktay Kaynarca kendisine gelen mesajla deliye döndü! Cevabı çok sert oldu

Oktay Kaynarca telefonuna bir firmasına ait olduğu ileri sürülen numaradan gelen mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak öfke kustu. Söz konusu mesajda Kaynarca'nın bir ceza davasının bulunduğu ve mağdur olmamak için kendilerine ulaşılması gerektiği yazılıydı.

Oktay Kaynarca kendisine gelen mesajla deliye döndü! Cevabı çok sert oldu

Bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşan Oktay Kaynarca "Lan oğlum sizi kim, neyle büyüttü lan? Bu kadar çok yapılacak iş varken insan niye bula bula işini yapar? Bizim kendi dolandırıcımız var geri zekalılar size ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca kendisine gelen mesajla deliye döndü! Cevabı çok sert oldu
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ETİKETLER
#dolandırıcılık
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#hukuk
#dolandırma
#Oktay Kaynarca
#sosyal-medya
#Uyarı
#Ceza Davası
#Sahte Mesaj
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