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 | Dilek Ulusan

Oktay Kaynarca yıllar sonra pişman oldu! İlk kez açıkladı

Katıldığı programda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Oktay Kaynarca, evlilik ve baba olma konusunda geç kaldığını ifade etti. ''Bugünkü aklım olsa 5-6 çocuk yapardım'' diyen usta oyuncunun sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Oktay Kaynarca yıllar sonra pişman oldu! İlk kez açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 09:29

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen oyuncu Oktay Kaynarca, özel yaşamına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti. Katıldığı bir programda evlilik ve çocuğa bakış açısını paylaşan Oktay Kaynarca 'Bugünkü aklım olsa 5-6 çocuk yapardım'' dedi.

OKTAY KAYNARCA'NIN ÇOCUK PİŞMANLIĞI

Kaynarca, açıklamasında evlenip çocuk sahibi olmanın zamanında yapılması gereken bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi; önceden yapılması gereken bir şey. Benim çocuklarım olsaydı, onlara 20 yaşlarında evlenin, çocuklarınız olsun derdim. Tabii şimdi biraz gerideyiz baba olmak için. Hâlâ çocuğum olsun istiyorum. Bugünkü aklım olsa çok çocuk yapardım. Sanırım 5-6 tane çocuk yapardım." diyerek itiraflarını sıraladı.

Oktay Kaynarca yıllar sonra pişman oldu! İlk kez açıkladı

Kariyerinin en parlak dönemlerinde özel hayatını ikinci planda tutan Kaynarca'nın, baba olma isteğini hâlâ içinde taşıdığını belirtti. 60 yaşında olan Oktay Kaynarca, ilk projesini 1989 yılında Gençler dizisiyle yakaladı.

Oktay Kaynarca yıllar sonra pişman oldu! İlk kez açıkladı
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