Ölüm Oyunu oyuncusu Mel Novak hayatını kaybetti

Ölüm Oyunu, Kara Kuşak ve Göze Göz gibi yapımlarda rol alan Mel Novak, hayatını kaybetti. 90 yaşındaki Mel Novak'ın acı haberini ünlü oyuncunun kızı Nikol Conant duyurdu.

Rol aldığı sayısız yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla tanınan dünyaca ünlü oyuncu Mel Novak, gelen son dakika haberlerine göre hayatını kaybetti.

MEL NOVAK HAYATINI KAYBETTİ

TMZ'de yer alan habere göre Nikol, Mel'in Çarşamba sabahı 90 yaşında SoCal'daki bir bakım ve tedavi tesisinde doğal sebeplerden öldüğünü açıkladı. 90 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun vefat haberi kızı Nikol Conant tarafından duyuruldu.

TMZ'de yer alan habere göre Nikol, Mel'in Çarşamba sabahı 90 yaşında SoCal'daki bir bakım ve tedavi tesisinde doğal sebeplerden öldüğünü açıkladı. Hayranları ünlü oyuncunun uzun süre yaşadığı evin önüne akın etti.