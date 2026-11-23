Başarılı oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, verdiği kilolarla gündem olurken bu süreçte tamı tamına 28 kilo birden verdiğini açıkladı. Zayıflama süreciyle ilgili doğru söylemediğini itiraf eden Onur Büyüktopçu, zayıflamasının ardındaki gerçekle gündeme gelirken olay bambaşka çıktı.

ONUR BÜYÜKTOPÇU 28 KİLO BİRDEN VERDİ!

Kiralık Aşk dizisiyle tanınan ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, son dönemde verdiği kilolarla gündemdeki yerini almaya deva ediyor. Hatta zayıflama sürecinde yaşadıklarını anlatmasıyla magazin gündeminin en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Özellikle de 28 kilo birden verdiğini söylediği anlar en çok merak edilerek araştırılan konular arasında yer aldı.

28 kilo hızlı bir şekilde verdiği görülen Onur Büyüktopçu Ceren Akdağ’ın sunduğu programa katılmasının ardından son dönemde oldukça dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Onur Büyüktopçu, zayıflama dönemindeki bilinmeyenleri anlattı.

Daha önceleri çok sık diyet ve spor yaparak kilo kaybetse de tekrardan kilo alınmasıyla birlikte zayıflama iğnesi kullandığını açıkladı. İlk başta anlatırken utandığını ifade eden Onur Büyüktopçu, bu durumu gizlediğini de ifadelerine ekledi.

ZAYIFLAMASININ ARDINDAKİ GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Zayıflamasının ardındaki gerçek bambaşka çıkarken toplam da 28 kilo verdiğini belirtti. Başlangıçta zayıflama iğnesi kullandığını gizlediğini söyleyen Onur Büyüktopçu, gerçeği anlatmamasını nedenini bu yöntemi başkalarına öneriyormuş gibi görünmek istememesiyle açıkladı.

Bunun yanı sıra kimlerin kullanıp kullanmadığına da gönderme yapan Onur Büyüktopçu, zayıflama süreçlerinde sadece olayı diyet ve spora bağlayan ünlüleri de eleştirmekten geri durmadı. Hatta ‘Kimlerin kullandığını ve kimlerin kullanmadığını gerçekten biliyorum.’ İfadelerini de kullandı.

Zayıflama iğnesiyle zayıfladığını belirten ünlü isim Onur Büyüktopçu, tedavi öncesinde gerekli olan her türlü tahlili yapıldığını belirtti. Onur Büyüktopçu, ayrıca da bir arkadaşının kontrolsüz kullanımı nedeniyle bilincini kaybetme noktasına kadar geldiğini de ifade ediyor.

Tabi ki zayıflama iğnelerinin doktor kontrolü tarafından yapılması gerektiğini de açıklayan Onur Büyüktopçu, doğru teknikler ve doğru yöntemlerle yapılması gerektiğini açıkladı.