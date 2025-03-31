Onur Büyüktopçu yeni projesi için bambaşka birine dönüştü! Bakın 15 kiloyu nasıl verdi

Uzun bir aranın ardından Çift Kişilik Oda dizisi ile ekranlara dönen Onur Büyüktopçu, iki ayda 15 kilo verdi. Zayıflama tüyolarını paylaşan Onur Büyüktopçu, "Spor ve diyet yapıyorum" dedi.

Son olarak Menajerimi Ara dizisiyle ekranda olan Onur Büyüktopçu, Kiralık Aşk dizisinde oynadığı Koray karakteriyle popülerlik kazandı. Uzun bir aranın ardından Çift Kişilik Oda dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkacak oyuncu verdiği kilolarla da dikkat çekti.

ONUR BÜYÜKTOPÇU'DAN ZAYIFLAMA TAKTİKLERİ

İki ayda 15 kilo veren Onur Büyüktopçu, "Makarnasız, pilavsız ve ekmeksiz doymam. Bunları hayatımdan çıkardım. Fenalık geliyor ama salatalık yapıyorum. Mide ameliyatlarına karşıyım. Zaten narkoz korkum var, herhalde olamam. Kilo veriyorum da korumak önemli” dedi.



Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği, Ayşe Üner Kutlu’nun yazdığı “Çift Kişilik Oda” dizisinin kadrosuna dahil olan Onur Büyüktopçu, yeni karakteri için de fiziksel değişime gitti. İki ayda 15 kilo verdiğini belirten oyuncu, “Daha vereceğim. Spor ve diyet yapıyorum" dedi.