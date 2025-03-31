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 | Dilek Ulusan

Onur Büyüktopçu yeni projesi için bambaşka birine dönüştü! Bakın 15 kiloyu nasıl verdi

Uzun bir aranın ardından Çift Kişilik Oda dizisi ile ekranlara dönen Onur Büyüktopçu, iki ayda 15 kilo verdi. Zayıflama tüyolarını paylaşan Onur Büyüktopçu, "Spor ve diyet yapıyorum" dedi.

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Onur Büyüktopçu yeni projesi için bambaşka birine dönüştü! Bakın 15 kiloyu nasıl verdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 15:57

Son olarak Menajerimi Ara dizisiyle ekranda olan Onur Büyüktopçu, Kiralık Aşk dizisinde oynadığı Koray karakteriyle popülerlik kazandı. Uzun bir aranın ardından Çift Kişilik Oda dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkacak oyuncu verdiği kilolarla da dikkat çekti.

ONUR BÜYÜKTOPÇU'DAN ZAYIFLAMA TAKTİKLERİ

İki ayda 15 kilo veren Onur Büyüktopçu, "Makarnasız, pilavsız ve ekmeksiz doymam. Bunları hayatımdan çıkardım. Fenalık geliyor ama salatalık yapıyorum. Mide ameliyatlarına karşıyım. Zaten narkoz korkum var, herhalde olamam. Kilo veriyorum da korumak önemli” dedi.


Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği, Ayşe Üner Kutlu’nun yazdığı “Çift Kişilik Oda” dizisinin kadrosuna dahil olan Onur Büyüktopçu, yeni karakteri için de fiziksel değişime gitti. İki ayda 15 kilo verdiğini belirten oyuncu, “Daha vereceğim. Spor ve diyet yapıyorum" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?
24 Nisan 1982 doğumlu Onur Büyüktopçu, Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı. Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü oynadı.
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