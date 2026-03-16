Arabesk müziğin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, yüksek ateş şikayetiyle Beşiktaş Zincirlikuyu’daki bir hastaneye başvurdu. 81 yaşındaki sanatçı, tedavi altına alınırken, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı yatışı gerçekleştirildi. İşte Orhan Gencebay’ın sağlık durumu hakkında merak edilenler.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Orhan Gencebay hastalığı nedir? Orhan Gencebay sağlık durumu nasıl? Arabesk müziğin efsane ismi Orhan Gencebay, yüksek ateş şikayeti ve koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı, tedavisi devam ediyor. Orhan Gencebay, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı tedavi altına alındı. 81 yaşındaki sanatçının hastanedeki tedavisi sürüyor. Bilinen ciddi bir kronik hastalığı bulunmuyor, ancak geçmişte kalp ritim bozukluğu yaşamıştı. Daha önceki kalp krizi gibi asılsız sağlık iddiaları yalanlanmıştı.

ORHAN GENCEBAY HASTALIĞI NEDİR?

Gencebay’ın tedavisi hastanede sürerken, eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınlarının usta sanatçıyı yalnız bırakmadığı bildirildi. Sağlık ekibi, gerekli tüm önlemleri alarak Gencebay’ın durumunu yakından takip ediyor.

Koronavirüs şüphesi ile hastaneye yatırılan Orhan Gencebay’ın tedbir amaçlı tedavisi devam ediyor. Orhan Gencebay, uzun kariyeri boyunca zaman zaman sağlık iddialarının gündeme gelmesine rağmen, kamuya açıklanan net bir “ciddi kronik hastalık” tanısı bulunmuyor.

Geçmişte kalp ritim bozukluğu (aritmi) yaşadığı ve bununla ilgili konuşmalar yaptığı biliniyor. O dönemde bu durum üzerine katıldığı bir projede bunun tekrarlandığını ifade etmişti ancak detaylı tıbbi bilgi paylaşılmamıştır.

Sosyal medyada zaman zaman başka hastalıklarla veya yaşam olaylarıyla ilgili asılsız haberler de çıkmıştır. Örneğin kalp krizi geçirdiği ya da hastaneye kaldırıldığı gibi iddialar resmi kaynaklar ve ailesi tarafından yalanlanmıştır.

ORHAN GENCEBAY’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta sanatçının güncel sağlık durumu hakkında resmi veya güncel bir ciddi hastalık açıklaması yoktur.