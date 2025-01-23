Orhan Gencebay, Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili konuştu: Hangi yönetim olursa olsun, hepsi iyi niyetlidir

23 Ocak 2025 11:15 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:17

Şarkıcı Orhan Gencebay, Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangın felaketi hakkında konuştu. Felakette 78 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma da başlatıldı. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan dile getirirken, Orhan Gencebay da "Yüreğimiz yanıyor son derece üzüldük. Son derece acı bir olay ülkemiz için… Canlarımız öldü, Allah gani gani rahmet eğlesin.” dedi.

Bolu Kartalkaya'da gece geç saatlerde çıkan yangına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanlığı "Yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'dir." ifadeleri kullanıldı. Ünlü isimler de tek tek yaşadıkları üzüntüyü paylaşırken, Orhan Gencebay da üzüntüsünü dile getirdi.

ORHAN GENCEBAY, BOLU YANGINI HAKKINDA KONUŞTU

Orhan Gencebay verdiği röportajda, Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken, “Yüreğimiz yanıyor son derece üzüldük. Son derece acı bir olay ülkemiz için… Canlarımız öldü, Allah gani gani rahmet eğlesin.” dedi. Gencebay, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ancak şuanda kimsenin tutuklanmadığının hatırlatılması üzerine, ”Yönetenler daha iyi bilir!” “Bu konuda konuşmak bize düşmez olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Yönetenler daha iyi bilir. Hangi yönetim olursa olsun, hepsi iyi niyetlidir. Gerekeni yapmaya çalışır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir. İnşallah her şey daha iyi olacak şekilde gereken yapılır.” dedi.

TANJU ÖZCAN TGRT HABER'E BAĞLANDI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sorumluluğun bakanlıkta olduğunu öne sürerek, "Sayın Bakan bu olayın bizzati sorumlusudur. Ve sorumluluğu atmak için alçak bir şekilde belediyemize suçlama cüretine girmiştir. Burası Bolu belediyesi sınırları içinde değil, burada yetkili olan Turizm Bakanlığı'dır" dedi.