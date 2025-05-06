Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre komşularıyla kavga ettiği iddiaları hakkında konuştu

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, komşularıyla kavga ettiği iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Tartışma cep telefonu kamerasına yansırken, Sevim Emre olayla ilgili, "Komşumla kavga ettiğim doğru değil" dedi.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı. Emre’nin komşusuyla tartıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili ilk kez Sevim Emre, kavga iddialarını yalanladı.

SEVİM EMRE'DEN KAVGA İDDİALARINA YALANLAMA

Usta Sanatçı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre ve Sarıyer Baltalimanı’ndaki yalı komşusu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Emre ve komşusu karşılıklı olarak birbirlerine bağırdı. Tartışmayı gören bir kişi, sakinleştirmek için yanlarına geldi. Emre, kendilerini sakinleştirmek isteyen kişiye tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

2. Sayfa'ya konuşan Sevim Emre, "1 yıldır baktığım kedi ve yavruları kaybolunca komşuya bunu sormaya gittim. kediler epeydir yoklar ve bu yüzden çok ağladım. O hanımefendi bana 'Bahçemde kedi istemiyorum' diye karşılık verdi. İki medeni insan gibi konuşurken evdeki yardımcım geldi. Kolumdan çekiştirince ona sinirlendim. Komşumla kavga ettiğim doğru değil" dedi.