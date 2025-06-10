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 | Dilek Ulusan

Orlando Bloom genç kalmak için her yolu deniyor! Son yaptığı hamle tartışma çıkardı

Hollywood yıldızı Orlando Bloom, kanındaki mikroplastik ve toksik maddeleri temizletmek için işlemlere başladı. Kanındaki zararlı maddeleri temizleten Orlando Bloom, iki saatlik tedaviye yaklaşık 10 bin sterline (530 bin TL) harcadı.

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Orlando Bloom genç kalmak için her yolu deniyor! Son yaptığı hamle tartışma çıkardı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 16:51

Katy Perry ile evli olan Orlando Bloom, genç kalmak için her yolu deniyor. kanındaki mikroplastik ve toksinleri temizlemek için Londra'da yaklaşık 10 bin sterlin değerindeki tartışmalı bir tedaviye girdi.

ORLANDO BLOOM GENÇ KALMAK İÇİN YAPTIĞI UYGULAMAYLA KORKUTTU

Ünlü aktör Orlando Bloom, kanındaki mikroplastik ve toksinleri temizlemek için Londra'da yaklaşık 10 bin sterlin değerindeki bir tedaviye başladı. "Yüzüklerin Efendisi" ve "Karayip Korsanları" serileriyle tanınan 48 yaşındaki Orlando Bloom, iki saat süren işlemle kanını temizletti.

Orlando Bloom genç kalmak için her yolu deniyor! Son yaptığı hamle tartışma çıkardı

Bloom'un tercih ettiği yöntem, kanı alyuvarlar ve plazmaya ayırarak, plazmanın içindeki "mikroplastikler, toksinler ve iltihapları" temizleyip vücuda geri verilmesini içeriyor. Klinik yetkilileri, yöntemin kandaki mikroplastikleri %90 ila %99 oranında temizlediğini ve kansere yol açan iltihaplanmaları azalttığını iddia ediyor.

Orlando Bloom genç kalmak için her yolu deniyor! Son yaptığı hamle tartışma çıkardı

Ancak bilim insanları, tedavinin iddia edilen faydalarını sorguluyor. Exeter Üniversitesi'nden emekli profesör Edzard Ernst, prosedürün sağlık üzerindeki etkilerine dair "güvenilir bir kanıt bulunmadığını" belirtirken, aile hekimi Dr. Mousumi Mukherjee ise "Yan etkiler olabilir. Hastalarıma kanıt görmeden bu tedaviyi önermem" ifadelerini kullandı.

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