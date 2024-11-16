Oscar ödüllü oyuncu Türkiye'de! Casusluk filminin çekimi İstanbul'da yapıldı

16 Kasım 2024 22:22 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 22:34

İstanbul Hollywood yıldızlarını buluşturdu. CIA casuslarını konu edinen casusluk-gerilim filmi Amateur'den ilk görüntüler geldi. Oscar ödüllü Rami Malek'in İstanbul manzarasında çekilmiş fotoğrafları beğeni topladı.

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Bohemian Rhapsody filmiyle 2019 yılında Oscar ödülünü kazanan Rami Malek'in oynadığı Amateur filminden ilk görüntü yayımlandı. İstanbul'da çekilen film 2025'te izleyicilerin karşısına çıkacak.

"Amatör"ün yönetmen koltuğunda James Hawes otururken senaryo, Robert Littell'in romanından Ken Nolan ve Gary Spinelli tarafından kaleme alındı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani yer alıyor.

THE AMATEUR KONUSU NE?

Filmde Rami Malek, Charlie Heller adında zeki ancak içine kapanık bir deşifre uzmanını canlandırıyor. Langley'deki CIA merkezi binasında bodrum katındaki ofisinde çalışan Heller’ın hayatı, Londra'daki bir terörist saldırısında karısının öldürülmesinin ardından altüst olur. Yetkililerin harekete geçmeyi reddetmesi üzerine, Charlie işleri kendi eline alır ve sorumluları bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zekası, peşinden koşanlardan kaçmak ve intikamını almak için en güçlü silahı olacaktır.

Film, 11 Nisan 2025’te sinemalarda izleyiciyle buluşacak.