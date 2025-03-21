Osman Sınav'ın mesleği adına kurduğu hayallerden biri ortaya çıktı! O ünlü isme bir türlü ulaşamadı

Dün hayatını kaybeden ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın hayallerinden biri ortaya çıktı. Türkiye'de ünlü birçok isimle çalışan Osman Sınav'ın en büyük hayallerinden biri de ünlü Fransız oyuncu Eva Green ile çalışmak olduğu öğrenildi.

'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi dizileri ile hafızalara kazınan Osman Sınav, dün 69 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav'ın vefat haberi sanat dünyasını da hüzne boğdu.

OSMAN SINAV'IN BÜYÜK HAYALİ

Osman Sınav verdiği bir röportajında hayallerinden bahsetti. "Bizim meslek, hayal kurma üzerinedir. Önce hayal kurar, gerçekleştirebildiklerimizi sinema perdesine ve TV ekranına yansıtarak izleyicilerle paylaşırız." diyen Osman Sınav, "Bu aralar nasıl bir hayal kuruyorsunuz" şeklindeki soruya ise , "Eva Green ile bir film çekmenin hayalini kuruyorum." dedi.

Osman Sınav'ın cenaze bilgiler netlik kazandı. 69 yaşında aramızdan ayrılan Osman Sınav için yarın saat 11.00'de AKM'de veda töreni düzenlenecek. Ikindi vakti Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Osman Sınav Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.