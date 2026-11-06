Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin anne oğlu yıllar sonra yan yana! Emir Berke Zincidi ve Ayça Bingöl buluştu

Kanal D’de yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, unutulmayan karakterleriyle hafızalardaki yerini koruyor. Dizinin Küçük Osman’ı oynayan Emir Berke Zincidi ile Cemile’si Ayça Bingöl, aradan geçen yılların ardından yeniden bir araya geldi. Dizide anne oğul olarak izleyicinin karşısına çıkan ikilinin buluşması, sosyal medyada nostalji dolu yorumların yapılmasına neden oldu. Emir Berke Zincidi’nin çocukluk yıllarından bugüne yaşadığı değişim dikkat çekti.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ’NİN OSMAN VE CEMİLE’Sİ BİR ARADA!

Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin unutulmaz oyuncuları Emir Berke Zincidi ve Ayça Bingöl, yıllar sonra aynı karede buluştu. Netflix’in 10. yıl etkinliğine katılan ikili, objektiflere birlikte poz verdi. Dizide Cemile karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Ayça Bingöl ile çocuk Osman’ı oynayan Emir Berke Zincidi’nin seneler sonra yan yana gelmesi, hayranlarına nostalji yaşattı.

Buluşmanın ardından sosyal medyada paylaşılan karelerde en çok dikkat çeken detay ise Emir Berke Zincidi’nin yıllar içindeki değişimi oldu. Dizide genç yaşta izleyicinin karşısına çıkan Zincidi’nin büyümüş hali, takipçilerinin yorumlarına yansıdı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin anne oğlu olarak hafızalara kazınan ikilisi, bu buluşmayla eski günleri yeniden hatırlattı.

EMİR BERKE ZİNCİDİ’NİN DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Küçük Osman’ı Emir Berke Zincidi, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Dizide Cemile’nin oğlu Osman karakterine oynayan Emir Berke Zincidi, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Cemile ve Küçük Osman’ın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan görüntüler, dizinin hayranlarını geçmişe götürdü. Çocuk oyuncu olarak hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi’nin büyüyüp delikanlı olması sosyal medyada da konuşuldu.

İkilinin buluşmasına yorum yapan izleyicilerden biri, “Dizideki büyük haline benziyor, harbi iyi cast yapmışlar demek ki zamanında” ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise diziyi özlemle andı: “Severek izlerdik bu diziyi ailemizin yanı başında sıcacık huzur dolu akşamlarda. O zamanlar çocuktuk elbet. Daha dün gibi. Gerçekten de, öyle bir geçer zaman ki…

” Bir takipçi de Küçük Osman için, “Aaa küçük Osman’a bakın siz nasıl da büyümüş. Kocaman bir delikanlı olmuş. Allah kaderini güzel yazsın” yorumunu yaptı.