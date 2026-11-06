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Magazin
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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:36

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Cemile’si ve Küçük Osman’ı yıllar sonra buluştu! Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi’den nostaljik kare

Kanal D ekranlarının sevilerek izlenen ve yayınlandığı döneme damga vuran yapımlarından biri olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlerken, yeni bir gelişmeyle gündem geldi. Dizininin Cemile’si ve Küçük Osman’ı Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi’den yıllar sonra nostaljik kare geldi. İkili yıllar sonra buluşarak görenleri şaşkına uğrattı.

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Editor
 Arzu Akçay
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Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Cemile’si ve Küçük Osman’ı yıllar sonra buluştu! Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi’den nostaljik kare
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:36

dizisinde anne ve oğlu oynayan ile Emir Berke Zincidi, yıllar sonra bir araya geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dizinin sevenleri tarafından yakın takibe alınırken ikilinin yıllar içindeki değişim görenleri şaşkına çevirdi.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ’NİN CEMİLE’Sİ VE KÜÇÜK OSMAN’I YILLAR SONRA BULUŞTU!

Bir döneme damga vuran ve ekranlarında tamı tamına 3 sezon boyunca izleyicilerle buluşan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin yoğun ilgi ile izlenmeye devam eden yapımlardan biri oluyor. Öyle ki sadece konusuyla değil oyuncularıyla da sevilerek izlenen yapımlardan biriydi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Cemile’si ve Küçük Osman’ı yıllar sonra buluştu! Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi’den nostaljik kare

2010’da Kanal D’de yayın hayatına başlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, 60’larrın ’unu anlatırken diğer bir yandan da dağılan bir ailenin tekrardan ayağı kalkma hikayesini anlatıyor. Erkan Petekkaya ve Ayça Bingol’ün başrollerinde yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Ali Kaptan’ın çocuklarını bırakıp gitmesiyle Cemile’nin verdiği yaşam mücadelesini ekranlara taşıdı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Cemile’si ve Küçük Osman’ı yıllar sonra buluştu! Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi’den nostaljik kare

Hatta Ayça Bingöl’ün kariyerinde oldukça dikkat çeken projelerinden biri olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki’de Cemile karakterini oynaması ve çocuklarıyla yaşadığı zorluklar oldukça dikkat çekiyordu. Ayrıca Emir Berke Zincidi’nin de kariyerini inşa eden rolü ‘Küçük Osman’ da unutulmaz karakterler arasında yerini alıyordu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Cemile’si ve Küçük Osman’ı yıllar sonra buluştu! Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi’den nostaljik kare

İkilinin dizi de anne ve oğlu oynadıkları anlar kalplere dokunurken, dizinin üzerinden neredeyse yıllar geçmişken tekrardan gündeme geldiler. Sosyal medya da yer alan bir fotoğrafın yayınlanmasının ardından Emir Berke Zincidi ve Ayça Bingol’ü yan yana görenler şaşkınlarını gizleyemediler.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Cemile’si ve Küçük Osman’ı yıllar sonra buluştu! Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi’den nostaljik kare

O anlar sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer almasına neden olurken birçok kullanıcı yorum ve beğeni yapmadan da duramadı. İkiliyi görenler adeta film şeridi gibi eski hallerinin gözlerinin önünden geçtiğini ifade eden açıklamalarda bulundu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Cemile’si ve Küçük Osman’ı yıllar sonra buluştu! Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi’den nostaljik kare

AYÇA BİNGÖL İLE EMİR BERKE ZİNCİDİ’DEN NOSTALJİK KARE

Ayça Bingül ve Emiz Berke Zincidi, yıllar sonra nostaljik kareyle birlikte hayranlarını şaşkına çevirdi. Küçük Osman ve Cemile karakterleri Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi farklı görünümleriyle dikkatleri üzerlerine çektiler.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Cemile’si ve Küçük Osman’ı yıllar sonra buluştu! Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi’den nostaljik kare

Özellikle de Emir Berke Zincidi, siyah ceketi ve zincir kolyesiyle oldukça büyüdüğünü gösterirken Ayça Bingöl’ün güzelliği ve duru duruşu gündem oldu. Anne ve oğlu olarak ekranlara gelen ikilinin yan yana verdikleri pozda sıcak gülümsemesi de oldukça çok konuşuldu.

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#kanal d
#öyle bir geçer zaman ki
#ayça bingöl
#Emir Berke Zincidi
#Magazin
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