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 | Dilek Ulusan

Oyuncu Abdullah Cevheroğlu hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde 11. kattan düşen 29 yaşındaki oyuncu Abdullah Cevheroğlu hayatını kaybetti.

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Oyuncu Abdullah Cevheroğlu hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 16:56

Yılmaz Erdoğan'dan oyunculuk eğitimi alan Abdullah Cevheroğlu, uzun süredir Mardin'de yaşıyor. Relam oyunculuğu yapan Abdullah Cevheroğlu, henüz bililnmeyen bir nedenden dolayı 11. katta aşağı düşerek hayatını kaybetti.

ABDULLAH CEVHEROĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Cehveroğlu (29), henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 11. katından sert zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cehveroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cevheroğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Oyuncu Abdullah Cevheroğlu hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin yer aldığı reklamlarda rol alan Abdullah Cevheroğlu, 2. Uluslararası Mardin Film Festivalinde Jüri Özel Ödülünü aldı.

Oyuncu Abdullah Cevheroğlu hayatını kaybetti
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