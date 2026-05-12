Film-San Vakfı, oyuncu Alp Balkan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Oyuncu Alp Balkan hayatını kaybetti Film-San Vakfı, oyuncu Alp Balkan'ın vefat ettiğini duyurdu. Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyor. Alp Balkan, 56'ncı doğum gününü dün kutlamıştı. Kendisi, 'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Eczacı Bahadır' karakteriyle tanınıyordu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"

Dün 56'ncı doğum gününü kutlayan Balkan, 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır' karakteriyle tanınıyordu.

ALP BALKAN KİMDİR?

11 Mayıs 1970 yılında dünyaya gelen Alp Balkan, bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinde “Eczacı Yusuf” karakterini canlandırdı. Oynadığı karakterler izleyicilerin beğenisini kazanan Balkan, televizyon kariyerine farklı projelerle devam etti. Balkan doğum gününden bir gün sonra 12 Mayıs 2026 tarihinde hayatını kaybetti.