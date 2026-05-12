Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan trajik kaza, Yunanistan’da yayınlanan Survivor programında büyük üzüntüye neden oldu. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden Stavros Floros, denizde turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Gelen son bilgilerde Floros’un bir bacağının ampute edildiği öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Survivor’da tekne kazası kötü bitti! Bacağı ampute edildi, Acun Ilıcalı adaya gidiyor Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor yarışmacısı Stavros Floros'a turist teknesi çarptı ve bir bacağı ampute edildi. Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti'nde zıpkınla balık avladığı sırada turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından Floros'un bir bacağının ampute edildiği ve diğer ayağında da ciddi hasar oluştuğu bildirildi. Survivor yapım ekibi, yarışmacının sağlık durumunun ciddi ancak stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Yaşanan olay sonrası Survivor yayınlarının süresiz olarak durdurulduğu iddia edildi. Stavros Floros'un babası, oğlunun güvenlik ekipmanlarını kullandığını ve olay sırasında bölgede başka bir yarışmacının daha bulunduğunu belirtti.

SURVİVOR’DA TEKNE KAZASI KÖTÜ BİTTİ

Yunan basınında yer alan haberlere göre talihsiz olay, Agios Dominikos bölgesinde meydana geldi. Çekim saatleri dışında zıpkınla balık avladığı belirtilen Stavros Floros’a denizde turist teknesi çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yarışmacıya ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı öğrenildi. Yapım ekibinin hızla harekete geçtiği, Floros’un ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

YAPIM EKİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kazanın ardından Survivor yapım ekibi tarafından yapılan açıklamada, Floros’un sağlık durumunun ciddi ancak stabil olduğu ifade edildi. Açıklamada, yarışmacının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Yaşanan facianın ardından Survivor yayınlarının da süresiz olarak durdurulduğu iddia edildi.

BABASINDAN YÜREK YAKAN SÖZLER

Stavros Floros’un babası, Yunan televizyonlarında yayınlanan bir programa bağlanarak oğlunun sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Baba Floros, oğlunun kazada bir bacağını kaybettiğini, diğer ayağının bilek kısmında ise ciddi hasar oluştuğunu söyledi. Aşırı kan kaybettiğini belirten baba, Stavros’un hayatta kalmasının adeta mucize olduğunu ifade etti.

Öte yandan ilk ortaya atılan “şamandıra kullanmıyordu” iddialarını da yalanlayan baba, oğlunun güvenlik ekipmanlarını kullandığını ve olay sırasında bölgede başka bir yarışmacının daha bulunduğunu dile getirdi.

Kazanın ardından Yunanistan’da büyük üzüntü yaşanırken, olayla ilgili resmi soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.