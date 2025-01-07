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Oyuncu Atakan Yılmaz 'yasadışı bahse teşvik' iddiasıyla gözaltında

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: İha
07 Ocak 2025 17:07 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:13
Oyuncu Atakan Yılmaz &#039;yasadışı bahse teşvik&#039; iddiasıyla gözaltında

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ardından bu sabah Kerimcan Durmaz da yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Oyuncu Atakan Yılmaz 'yasadışı bahse teşvik' iddiasıyla gözaltında

Fenomen ve tanınmış kişilere yönelik düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda son olarak Kerimcan Durmaz'ın evine baskın düzenlenmiş ve gözaltına alınmıştı. Oyuncu Atakan Yılmaz da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alındı. 

OYUNCU ATAKAN YILMAZ DA GÖZALTINA ALINDI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından oyuncu Atakan Yılmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Yılmaz gözaltına alındı.

Oyuncu Atakan Yılmaz 'yasadışı bahse teşvik' iddiasıyla gözaltında - 1. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
1996 doğumlu Atakan Yılmaz, Safir Menajerimi Ara ve Tek Yürek gibi yapımlarda rol aldı. Radyo, Sinema ve televizyon bölümü mezunu olan oyuncu, birçok tiyatro da görev aldı.

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Kaynak: İha
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