07 Ocak 2025 17:07 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 17:13

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ardından bu sabah Kerimcan Durmaz da yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Oyuncu Atakan Yılmaz 'yasadışı bahse teşvik' iddiasıyla gözaltında

Fenomen ve tanınmış kişilere yönelik düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda son olarak Kerimcan Durmaz'ın evine baskın düzenlenmiş ve gözaltına alınmıştı. Oyuncu Atakan Yılmaz da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alındı.

OYUNCU ATAKAN YILMAZ DA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından oyuncu Atakan Yılmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Yılmaz gözaltına alındı.