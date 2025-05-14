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 | Dilek Ulusan

Oyuncu Binoche Cannes Film Festivali açılışında Filistinli gazeteci Hassona’yı unutmadı

Tüm dünyada ses getiren Cannes Film Festivali'nin açılışında Fransız film yıldızı Binoche, Gazze'de İsrail'in hava saldırısında ailesinin 10 üyesiyle birlikte öldürülen Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona’yı andı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 14:13

Dünyaca ünlü birçok ismin katıldığı Cannes Film Festivali'ne Fransız film yıldızı Binoche de katıldı. ünlü Fransız film yıldızı Juliette Binoche, festivalin açılış töreninde Gazze'de İsrail'in hava saldırısında ailesinin 10 üyesiyle birlikte öldürülen Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona’yı andı.

BINOCHE, FİLİSTİNLİ GAZETECİYİ UNUTMADI

Fransa'da düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, Cannes kentinde başladı. Jüri başkanı Fransız aktör Juliette Binoche, açılış töreninde İsrail ordusunun 16 Nisan'da Gazze'de gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu ailesiyle birlikte katledilen 25 yaşındaki Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona'yı andı.

Oyuncu Binoche Cannes Film Festivali açılışında Filistinli gazeteci Hassona’yı unutmadı

Binoche, İsrail’in yabancı basın mensuplarının girişine izin vermediği Gazze’de savaş sırasındaki hayat şartlarını belgeleyen az sayıdaki yerel gazeteciden biri olan Fatma Hassona’yı işaret ederek, "Bu gece aramızda olmalıydı" dedi. Hassona’nın evlerine isabet eden bir füze ile 10 yakını ile birlikte hayatını kaybettiğini hatırlatan Binoche, "Kendisi, saldırıdan bir gün önce kahramanı olduğu belgesel filmin Cannes Film Festivali’ne seçildiğini öğrenmişti. Bugün burada bizimle olması gerekiyordu" diye konuştu.

Oyuncu Binoche Cannes Film Festivali açılışında Filistinli gazeteci Hassona’yı unutmadı
Oyuncu Binoche Cannes Film Festivali açılışında Filistinli gazeteci Hassona’yı unutmadı
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