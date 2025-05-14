Sıla'nın Atina'daki milyonluk evi asılsız çıktı! Gerçek bambaşka

Şarkıcı Sıla'nın Atina'dan değeri 35 milyon olan ev satın aldığı iddia edildi. Ancak şarkıcının yıllar önce ev değil, kullanılmayacak kadar küçük gayrimenkul satın aldığı ortaya çıktı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu hakkında geçtiğimiz gün, Yunanistan'dan ev satın aldığı iddiaları gündeme geldi. Sıla Gençoğlu yakın zamanda ev satın almadığını belirtirken, var olan eviyle ilgili de bilgi verdi.

SILA'NIN MİLYONLUK EV HABERLERİ ASILSIZ ÇIKTI

Sıla'nın Yunanistan'dan değeri 35 milyon olan ev satın aldığı iddia edildi. Sıla Gençoğlu iddiaları yalanlarken, yıllar önce yatırım amaçlı olarak Atina'dan ev olarak kullanılmayacak kadar küçük bir gayrimenkul satın aldığı, söz konusu rakamların ise gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sıla Gençoğlu, sevgilisi İlker Kaleli'nin 41'in yaş gününü ise "Sevgili... Bir tek sevgili... Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? 41 kere maşallah" sözleriyle kutladı