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 | Dilek Ulusan

Yusuf Güney ortadan kaybolmak istedi: Evren otur dedi

Son dönemde açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı programdaki “Evren bana mesaj gönderdi” sözleriyle yeniden gündem oldu.

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Yusuf Güney ortadan kaybolmak istedi: Evren otur dedi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 11:19

Son dönemde uzaylılarla ilgili yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde şarkıcılığı bıraktığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl "adımı unutturacağım" diyen Yusuf Güney "Evren otur dedi" sözleriyle açıklama yaptı.

YUSUF GÜNEY: EVREN BANA MESAJ GÖNDERDİ

Yusuf Güney katıldığı programda, "Ortalıktan kaybolacaktım, kendimi unutturacaktım. Evren, bana mesaj gönderdi. 'Otur yerine kaybolma' dedi" ifadelerini kullandı. Güney'in bu sözleri, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayı yeniden gündeme getirdi. Güney geçtiğimiz yıl, "Kaybolacağım ben ortadan, adımı unutturacağım. Hiç kimse bilmeyecek nerede olduğumu. Ama unutturmadan önce bir şey gösterip öyle gideceğim" demişti.

Yusuf Güney ortadan kaybolmak istedi: Evren otur dedi

Son olarak Yusuf Güney, Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş yapan Güney, "Her şey yolunda arkadaşlar, biraz güzel havanın tadını çıkarıyorum." dedi. Yeni bir sektöre adım attığını söyleyen Güney, "Şimdilerde ticarete atılıyorum. Bir mekanın işletme sahibi olarak ticaret hayatıma başlıyorum" ifadelerinde bulundu.

Yusuf Güney ortadan kaybolmak istedi: Evren otur dedi
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Sıkça Sorulan Sorular

YUSUF GÜNEY KAÇ YAŞINDA?
5 Haziran 1984 Trabzon doğumlu Yusuf Günay, 2006 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı. 2012 yılında 3 şarkı ve 3 remixten oluşan Kader Rüzgarı isimli maksi single albümünü çıkaran Güney, 2013 yılında Sevgi Arsızı albümünü, 2014 yılında Hazin isimli single, 2016 yılında Kaptan albümünü, 2018 yılında Yaradanım isimli single, 2019 yılında Çak Bi Beşlik isimli single ve 2020 yılında Duydun mu isimli single çıkarmıştır.
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