Yusuf Güney ortadan kaybolmak istedi: Evren otur dedi

Son dönemde uzaylılarla ilgili yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde şarkıcılığı bıraktığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl "adımı unutturacağım" diyen Yusuf Güney "Evren otur dedi" sözleriyle açıklama yaptı.

YUSUF GÜNEY: EVREN BANA MESAJ GÖNDERDİ

Yusuf Güney katıldığı programda, "Ortalıktan kaybolacaktım, kendimi unutturacaktım. Evren, bana mesaj gönderdi. 'Otur yerine kaybolma' dedi" ifadelerini kullandı. Güney'in bu sözleri, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayı yeniden gündeme getirdi. Güney geçtiğimiz yıl, "Kaybolacağım ben ortadan, adımı unutturacağım. Hiç kimse bilmeyecek nerede olduğumu. Ama unutturmadan önce bir şey gösterip öyle gideceğim" demişti.

Son olarak Yusuf Güney, Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş yapan Güney, "Her şey yolunda arkadaşlar, biraz güzel havanın tadını çıkarıyorum." dedi. Yeni bir sektöre adım attığını söyleyen Güney, "Şimdilerde ticarete atılıyorum. Bir mekanın işletme sahibi olarak ticaret hayatıma başlıyorum" ifadelerinde bulundu.